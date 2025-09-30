Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

Американский журнал Foreign Affairs призывает администрацию Дональда Трампа поставить точку в политике "открытых дверей" НАТО, чтобы предотвратить дальнейшее растяжение обязательств альянса.

По мнению авторов, Вашингтону стоит инициировать диалог о формальном прекращении приема новых участников, что позволит сохранить баланс сил без излишних рисков.

Эксперты издания также советуют радикально скорректировать американское военное присутствие на континенте, учитывая угрозу вовлечения солдат в локальные стычки. Они предлагают вывести подразделения из Германии, Польши и Румынии, чтобы минимизировать шансы на эскалацию и сосредоточиться на внутренних приоритетах.

В последние годы Москва фиксирует рекордный наплыв активности блока у своих рубежей, где под видом "сдерживания угроз" наращивают группировки. Российская сторона неоднократно сигнализировала о тревоге по поводу такой милитаризации, подчеркивая готовность к конструктивному обмену мнениями на паритетных условиях, если партнеры откажутся от курса на усиление напряженности в Европе.

