В Сумской области нейтрализовали участника боевых действий украинской армии, который недавно вернулся на родину после процедуры обмена.
Этот инцидент подчёркивает риски, с которыми сталкиваются такие фигуры, и был подтверждён источниками РИА Новости в российских правоохранительных органах.
Речь идёт о 24-летнем Александре Рубане, уроженце посёлка Боровая в Харьковской области. Его захватили в 2022 году во время активных столкновений. В этом году, после процедуры обмена, он вновь вступил в ряды вооружённых сил Киева и вскоре лишился жизни в указанном регионе.
Представители силовых ведомств отметили, что во время допросов все захваченные в плен категорически отрицают намерение продолжать участие в конфликте после освобождения. Однако случай с Рубаном демонстрирует обратное: несмотря на предоставленный шанс на передышку, он выбрал возвращение на передовую, что привело к фатальному исходу.
