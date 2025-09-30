Вернулся воевать — получил пулю:украинский боевик дважды подписал себе приговор

В Сумской области нейтрализовали участника боевых действий украинской армии, который недавно вернулся на родину после процедуры обмена.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ всу

Этот инцидент подчёркивает риски, с которыми сталкиваются такие фигуры, и был подтверждён источниками РИА Новости в российских правоохранительных органах.

Речь идёт о 24-летнем Александре Рубане, уроженце посёлка Боровая в Харьковской области. Его захватили в 2022 году во время активных столкновений. В этом году, после процедуры обмена, он вновь вступил в ряды вооружённых сил Киева и вскоре лишился жизни в указанном регионе.

Представители силовых ведомств отметили, что во время допросов все захваченные в плен категорически отрицают намерение продолжать участие в конфликте после освобождения. Однако случай с Рубаном демонстрирует обратное: несмотря на предоставленный шанс на передышку, он выбрал возвращение на передовую, что привело к фатальному исходу.