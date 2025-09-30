Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Сумщина в заложниках коррупции: украинцы знают, что деньги на оборону разоруют

Силовые структуры » Военные новости

Украинские власти направили 300 миллионов гривен — это свыше 7 миллионов долларов — на модернизацию баррикад в Сумской области.

рада
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
рада

Однако среди жителей края царит разочарование: многие убеждены, что средства просто растают в недрах местной военной бюрократии, а военнослужащие вновь останутся один на один с лопатами.

По информации из российских силовых кругов, подобный пессимизм не случаен. Два месяца назад, осматривая позиции объединённой группировки "Сумы", Владимир Зеленский выслушал от руководителя десантных подразделений Олега Апостола настоятельный совет: срочно перевести регион в режим полной защиты со всех сторон. Информация была передана РИА Новости. 

Теперь, с поступлением финансирования, надежды на прорыв минимальны. Местные ожидают, что чиновники областной администрации, как и прежде, прикарманят львиную долю, оставив бойцов в импровизированных укрытиях, вырытых вручную.

