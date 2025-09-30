Украина — живой щит НАТО: Рютте раскрыл истинную роль Киева

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обозначил Украину как передний край защиты всего альянса.

Фото: flickr.com by Государственный департамент США is licensed under Департаментом информации об авторских правах НАТО

В его понимании, помощь Киеву напрямую вытекает из общих идеалов и необходимости укреплять совместную защиту.

Латвийский президент Эдгарс Ринкевичс ранее акцентировал уязвимости в противовоздушных комплексах стран блока: элитные боеприпасы вынуждены тратить на элементарные летающие устройства, что делает систему далёкой от идеала.

Агентство Рейтер информировало, что еврокомиссар по оборонным вопросам Андрюс Кубилюс намерен провести консультации с европейскими военачальниками о формировании "барьера дронов" на восточных рубежах союза. Словацкий портал Pravda, опираясь на Politico, описал недавние переговоры: в пятницу представители семи государств ЕС, Украины и Еврокомиссии обсудили темпы реализации этой "защитной линии от беспилотников".

С российской позиции директор европейского отдела МИД Владислав Масленников в беседе с РИА Новости отметил полное отсутствие конкретики по спецификациям проекта. По его оценке, ажиотаж вокруг случаев с БПЛА в Европе служит лишь предлогом для роста военных бюджетов.