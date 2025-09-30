Тихоокеанский щит: США вооружают Австралию до зубов

Американские власти дали согласие на экспорт в Австралию партии передвижных ракетных комплексов, что может значительно усилить оборонительные возможности союзника.
Об этом во вторник поведали в Минобороны США.
Внешнеполитическое управление страны решило поддержать сделку на поставку 48 установок M142 HIMARS вместе с необходимым оснащением. Общая стоимость пакета оценивается в 705 миллионов долларов.
