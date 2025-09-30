Тихоокеанский щит: США вооружают Австралию до зубов

Американские власти дали согласие на экспорт в Австралию партии передвижных ракетных комплексов, что может значительно усилить оборонительные возможности союзника.

Фото: commons.wikimedia.org by LCPL Seth Maggard, USMC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Реактивная система залпового огня HIMARS

Об этом во вторник поведали в Минобороны США.

Внешнеполитическое управление страны решило поддержать сделку на поставку 48 установок M142 HIMARS вместе с необходимым оснащением. Общая стоимость пакета оценивается в 705 миллионов долларов.