Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чебуреки без привычной оболочки: рецепт, где капуста заменяет всё лишнее
Собаки умеют считать в уме, и без дрессировок: врождённый дар, который был у них всегда
Время остановилось: в России нашли капсулу Audi A8 с пробегом 4678 км
Китайские трансмиссии рушат мечты: как не купить авто с сюрпризом
Обещанного полгода ждут: как ресторан Татьяны Булановой обманул своих работников
Цветёт, как сказка, плодоносит, как клад: хеномелес хранит тайну, о которой садоводы почти не знают
Сутки хаоса в космосе: этот гамма-всплеск перевернул представления о Вселенной
Энергия вместо морщин: утренний уход, который реально отнимает годы у старости
Огуречный конвейер в ведре: старый способ даёт десятки килограммов без грядок

Тихоокеанский щит: США вооружают Австралию до зубов

Силовые структуры » Военные новости

Американские власти дали согласие на экспорт в Австралию партии передвижных ракетных комплексов, что может значительно усилить оборонительные возможности союзника.

Реактивная система залпового огня HIMARS
Фото: commons.wikimedia.org by LCPL Seth Maggard, USMC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Реактивная система залпового огня HIMARS

Об этом во вторник поведали в Минобороны США.

Внешнеполитическое управление страны решило поддержать сделку на поставку 48 установок M142 HIMARS вместе с необходимым оснащением. Общая стоимость пакета оценивается в 705 миллионов долларов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Домашние животные
Огромный, яркий, красивый — и смертельно опасный: птица, которая убивает одним движением
Иран выбрал МиГ-29 вместо китайских J-10C: неожиданный поворот в гонке за истребители
Военные новости
Иран выбрал МиГ-29 вместо китайских J-10C: неожиданный поворот в гонке за истребители
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Домашние животные
Собака кинется без предупреждения: главная ошибка, которую совершают 9 из 10 прохожих
Популярное
Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов

Узнайте, как ноябрьская подкормка помогает вашим деревьям перезимовать, обретая силы для весеннего урожая! 5 натуральных способов этой осени.

Садоводы молчат об этом секрете ноября: простая подкормка спасает яблони лучше любых препаратов
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Хозяева думают, что лечат, а на деле калечат: ошибки ухода, которые сажают кошке почки
Озеро, которое убивает взглядом: почему к воде нельзя подходить ближе чем на два метра
Секрет небесного объекта: таинственный волосатый цилиндр рухнул с неба — Аргентина ищет ответы
Уникальный концепт ВАЗ-2151: автомобиль, который мог бы стать хитом, если бы не тайные причины Сергей Милешкин Наследие Татьяны Горичевой: как её идеи о природе и человеке меняют мир Анна Яковлева Изворотливые выборы в Молдавии: Запад вновь получил свой контрольный пакет власти Андрей Николаев
Жара и кислота не помеха: на Венере обнаружили то, что изменит наши представления о планете
Секрет Сырского раскрыт: настоящая цель войны уже не в Киеве
Дмитрий Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Дмитрий Дибров не так прост: психолог увидела в громком разводе телеведущего хитрую стратегию
Последние материалы
Чебуреки без привычной оболочки: рецепт, где капуста заменяет всё лишнее
Собаки умеют считать в уме, и без дрессировок: врождённый дар, который был у них всегда
Время остановилось: в России нашли капсулу Audi A8 с пробегом 4678 км
Китайские трансмиссии рушат мечты: как не купить авто с сюрпризом
Обещанного полгода ждут: как ресторан Татьяны Булановой обманул своих работников
Цветёт, как сказка, плодоносит, как клад: хеномелес хранит тайну, о которой садоводы почти не знают
Сутки хаоса в космосе: этот гамма-всплеск перевернул представления о Вселенной
Энергия вместо морщин: утренний уход, который реально отнимает годы у старости
Огуречный конвейер в ведре: старый способ даёт десятки килограммов без грядок
Линкоры возвращаются? США играют в опасную шахматную партию на океанах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.