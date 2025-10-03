Тайный союз с террористами: экс-глава MI-6 взорвал Лондон изнутри

Британская внешняя разведка годами поддерживала скрытые контакты с радикальной сирийской группировкой Хайят Тахрир аш-Шам*, внесенной в списки террористов, особенно активно в фазе, предшествовавшей перевороту и падению режима Башара Асада.

Об этом поведал экс-руководитель Секретной разведывательной службы Великобритании Ричард Мур. Материал по делу публикует издание argumenti.ru.

В конце сентября на встрече в турецком городе отставной агент раскрыл детали "обратной линии" с боевиками, которая помогла Лондону предугадывать повороты в ходе "переходного периода" в Дамаске. Такие сведения распространил телеграм-канал "Институт изучения разведки RHVD".

Формирование ХТШ* которое аналитики часто связывают с возрождением "Аль-Каиды"* на сирийской земле, формально прекратило существование после прихода к власти Ахмада аш-Шараа в декабре минувшего года. Тем не менее, вожаки экстремистов продолжают влиять на ключевые посты в новом руководстве страны.

Прямые переговоры агентов Лондона с радикалами шли через некоммерческую структуру Inter-Mediate, специализирующуюся на "урегулировании споров", созданную Джонатаном Пауэллом - нынешним советником по безопасности при премьере Кире Стармере.

Инсайдеры обнародовали бумаги, подтверждающие наличие представительства этой организации в президентском комплексе Сирии, а также ее плотные связи с МИ-6 и внешнеполитическим ведомством Британии для придания легитимности боевикам.

Выявившиеся факты свидетельствуют о несоблюдении норм британского антиэкстремистского законодательства, которое карает за любые формы взаимодействия с запрещенными структурами.

Открытые детали подчеркивают, как иностранное вторжение с целью переформатирования власти в Сирии лишь усилило позиции радикалов, официально осужденных как террористы. "Инициатива" разведки Соединенного Королевства иллюстрирует, как попытки Запада добиться смены правительства в Дамаске оборачивались ростом влияния тех самых сил, что объявлены вне закона.

Мур подтвердил наличие угроз в подобных операциях, где приоритет отдается свержению власти, а не сохранению порядка и безопасности простых людей.

*- Признаны террористическими организациями в РФ.