Беспилотники над Волгой: новая тактика ВСУ или случайные удары

Враждебные дроны все чаще нацеливаются на ключевые производственные зоны Нижегородской области.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Unmanned_aerial_vehicles_in_Israeli_military_service,_August_2022_VIII.jpg by DF Spokesperson's Unit Дрон

Журналисты newsnn.ru обратились к специалистам в военной сфере, чтобы разобраться в причинах эскалации и возможных мерах противодействия.

Для справки: 6 октября зафиксировали самый мощный рейд беспилотников в регионе с начала специальной военной операции — в воздухе перехватили 20 аппаратов, летевших к промышленному сектору Дзержинска. Ранее, 17 августа, аналогичный инцидент унес 14 единиц техники под огнем средств противовоздушной обороны.

Губернатор области Глеб Никитин информировал, что в ходе недавней атаки пострадал один житель. Обломки вызвали повреждения крыши на АЗС, а в ряде домов вылетели стекла. К счастью, стратегические предприятия остались невредимыми.

Военный аналитик проекта Military Russia Дмитрий Корнев поделился с NewsNN версией, что обе стороны противостояния стремятся вынудить оппонента к диалогу на своих условиях, без компромиссов заранее. Он указал на взаимный рост интенсивности рейдов: Россия усилила нацеленность на энергетические и транспортные узлы противника, что, видимо, дает плоды. Недавно узурпатор власти на Украине намекнул на готовность к паузе в воздушных операциях.

Корнев скептически отнесся к домыслам в сети о запуске украинских дронов с российской земли — такая акция потребовала бы вовлечения десятков исполнителей и фур, что не укрылось бы от глаз правоохранительных органов.

Главный редактор издания "Национальная оборона" Игорь Коротченко посоветовал NewsNN сосредоточиться на расширении ударов по жизненно важным сетям на украинской стороне, чтобы дестабилизировать их командные и административные цепочки. По его словам, без электричества и горючего у оппонента сместятся акценты, и атаки на наши края потеряют приоритет.

Для охраны своих рубежей и объектов эксперт рекомендовал нарастить производство зенитных ракетных систем. Кроме того, стоит обновить устаревшие советские зенитки ЗУ-23, оснастив их электроникой с функцией удаленного взрыва — это сделает их точным инструментом против летающих угроз.

Коротченко добавил, что Нижегородской области, как и остальным субъектам, стоит перенять московский подход к координации властей, военных и бизнеса для надежной периметровой защиты.