Демонстрационный удар неизбежен: Россия получила ультиматум от США

Отставной полковник Генштаба России Михаил Ходаренок поделился мыслями о том, как Москва должна отреагировать на потенциальную передачу Украине американских крылатых ракет Tomahawk.

Он уверен, что такие боеприпасы рано или поздно окажутся в руках ВСУ — сомнений в этом нет. Об этом он заявил в интервью изданию "Военное дело".

Недавно президент США Дональд Трамп намекнул, что решение почти принято, и выразил интерес к тому, как их применят. Однако аналитик считает это очевидным: ракеты с дальностью полета, высокой точностью и зарядом в 450 килограммов взрывчатки пойдут на поражение стратегических целей в России, вызвав серьезные разрушения.

По оценке Ходаренка, это переведет противостояние на уровень острого обострения. Хотя Tomahawk не способен радикально изменить баланс сил, он способен нанести ощутимый вред. В ответ Россия, по его мнению, должна действовать поэтапно.

Сначала стоит задействовать все доступные средства для поражения центров высшего руководства на украинской стороне. Поскольку лидер Киева угрожал Кремлю, ему придется за это ответить. Такая операция станет первым шагом, чтобы элита в Киеве осознала: любые шаги с подобным оружием спровоцируют ответ от российских войск. Это позиционируется как контрмера на получение ракет.

Если эффект окажется недостаточным, следует перейти к демонстративному удару. Ходаренок напомнил о положениях военной доктрины РФ: страна сохраняет право на ядерный отклик при агрессии с ОМП или обычным оружием, если под угрозой само существование государства. Передача Tomahawk как раз может создать такую ситуацию.

Демонстрационный пуск подразумевает одиночный запуск ракеты — в конвенционном или ядерном варианте малой мощности — для показа способностей ядерных сил по доставке в указанную точку с нужной точностью.

По словам эксперта, такой маневр можно провести над безлюдной зоной, скажем, в акватории Черного моря, чтобы с побережья Одессы, Николаева и Европы стало ясно, с кем они связались.

Ходаренок предупредил: без оперативного ответа Украина сначала обретет Tomahawk, а затем и специальные заряды к ним. Если не пресечь процесс, накал будет нарастать. Инициативы Вашингтона вынуждают Россию к такому шагу, и он неизбежен в ближайшее время.