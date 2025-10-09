Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Посадите сейчас — собирайте весной: осенние культуры, которые не знают простоев
Амазония на грани гибели: огненная стихия уничтожила территорию размером с Бельгию
Монстр из Чужого оказался реальным: рыбаки вытащили чудовище из бездны — природа снова удивляет
Кашемир вместо психотерапии: ткани, которые возвращают покой через прикосновение
Сражение за титул: как Анастасия Венза отреагировала на нападки после конкурса Мисс Россия
Тот самый аромат, что дарит жизнь: напиток, который разрушил страх перед гипертонией
В духовке — магия: запечённая тыква преобразится до неузнаваемости, и вот почему
Новогодний стол удивит: россияне снова смогут позволить себе красную икру
Она не любит опрыскиваний, но пьёт влагу глазами: как ухаживать за бархатной красавицей

Ядерный призрак Tomahawk: Россия обозначила красную линию

Силовые структуры » Военные новости

Американские власти стоят перед дилеммой: решение о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk рискует пересечь критический рубеж для Москвы.

Здание Белого дома в Вашингтоне
Фото: flickr.com by Obama White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Здание Белого дома в Вашингтоне

Об этом предупредил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в беседе на YouTube-канале Deep Dive, разбирая недавние высказывания замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова. Джонсон отметил, что впервые российская сторона четко обозначает такую поставку как триггер для обострения, в отличие от предыдущих систем вроде HIMARS или Taurus, где реакция была мягче.

По оценке аналитика, если Вашингтон все же одобрит сделку, Москва получит карт-бланш на нейтрализацию не только ракет, но и связанных с ними платформ. Он подчеркнул: это подразумевает понимание, что в прицеле окажутся и американские специалисты, обеспечивающие запуск, — сценарий, которого лучше избежать любой ценой.

Вчера Рябков призвал Соединенные Штаты взвесить риски перед любыми действиями по Tomahawk, подчеркнув, что Москва сохраняет хладнокровие. По его словам, подобный маневр радикально изменит расклад сил, перейдя от количественных поставок к чему-то принципиально иному, что потребует адекватного ответа.

Это заявление звучит как сигнал: Россия не в панике, но готова к корректировке стратегии, если партнеры перейдут черту.

Ранее Дональд Трамп намекнул, что близок к вердикту по ракетам для Киева, но желает разобраться в планах их применения. В ответ из Кремля последовало напоминание: такие системы несут ядерный потенциал, и их появление спровоцирует новый виток напряжения.

Британская Telegraph сообщила, что в середине сентября Владимир Зеленский лично обратился к Трампу с этим запросом. Американский Axios уточнил: это единственная часть списка, которую президент забраковал, хотя по остальным аспектам помощи выразил согласие. Такой выбор отражает баланс между давлением и осторожностью в Белом доме.

На сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин разъяснил: эффективное использование Tomahawk украинскими силами потребует прямого вклада специалистов из США. Он заверил, что российская оборона уже освоила парирование с ATACMS и без труда подстроится под новую угрозу. Любая провокация встретит симметричный отпор, без компромиссов.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Садоводство, цветоводство
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Садоводство, цветоводство
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Еда и рецепты
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Популярное
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей

Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.

Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Нобелевский провал Трампа: 5% шансов и война против системы Любовь Степушова Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Демонстрационный удар неизбежен: Россия получила ультиматум от США
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Последние материалы
Бессмертная медуза, ящерица-Иисус и спящие на полмозга киты: эволюция явно переборщила с фантазией
Чистая голова — грязный миф: почему ежедневное мытьё не делает волосы здоровее
Каждая тренировка продлевает жизнь: доказано наукой — движение меняет биологический возраст
Физика против мифов: археологи раскрыли 800-летний секрет передвижения моаи
Вдохновивший Моне и Дебюсси: остров во Франции, куда бегут от суеты и толп туристов
Осень включила режим выжить: как не утонуть в апатии, когда день короче сна
С виду идеальная машина — но вы не сможете её оформить: распространённая ошибка покупателей
Заочная казнь или шоу: как Татьяна Лазарева* отреагировала на новость о своём приговоре
Яркие как сокровища, дорогие как жизнь: почему пираты берегли попугаев больше, чем людей
Миллионы на песке: сколько стоит настоящая роскошь под турецким солнцем и кто может себе позволить
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.