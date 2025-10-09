Ядерный призрак Tomahawk: Россия обозначила красную линию

Американские власти стоят перед дилеммой: решение о передаче Украине дальнобойных крылатых ракет Tomahawk рискует пересечь критический рубеж для Москвы.

Фото: flickr.com by Obama White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Здание Белого дома в Вашингтоне

Об этом предупредил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в беседе на YouTube-канале Deep Dive, разбирая недавние высказывания замминистра иностранных дел РФ Сергея Рябкова. Джонсон отметил, что впервые российская сторона четко обозначает такую поставку как триггер для обострения, в отличие от предыдущих систем вроде HIMARS или Taurus, где реакция была мягче.

По оценке аналитика, если Вашингтон все же одобрит сделку, Москва получит карт-бланш на нейтрализацию не только ракет, но и связанных с ними платформ. Он подчеркнул: это подразумевает понимание, что в прицеле окажутся и американские специалисты, обеспечивающие запуск, — сценарий, которого лучше избежать любой ценой.

Вчера Рябков призвал Соединенные Штаты взвесить риски перед любыми действиями по Tomahawk, подчеркнув, что Москва сохраняет хладнокровие. По его словам, подобный маневр радикально изменит расклад сил, перейдя от количественных поставок к чему-то принципиально иному, что потребует адекватного ответа.

Это заявление звучит как сигнал: Россия не в панике, но готова к корректировке стратегии, если партнеры перейдут черту.

Ранее Дональд Трамп намекнул, что близок к вердикту по ракетам для Киева, но желает разобраться в планах их применения. В ответ из Кремля последовало напоминание: такие системы несут ядерный потенциал, и их появление спровоцирует новый виток напряжения.

Британская Telegraph сообщила, что в середине сентября Владимир Зеленский лично обратился к Трампу с этим запросом. Американский Axios уточнил: это единственная часть списка, которую президент забраковал, хотя по остальным аспектам помощи выразил согласие. Такой выбор отражает баланс между давлением и осторожностью в Белом доме.

На сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" Владимир Путин разъяснил: эффективное использование Tomahawk украинскими силами потребует прямого вклада специалистов из США. Он заверил, что российская оборона уже освоила парирование с ATACMS и без труда подстроится под новую угрозу. Любая провокация встретит симметричный отпор, без компромиссов.