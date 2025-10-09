Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ядерный призрак Tomahawk: Россия обозначила красную линию
Посадите сейчас — собирайте весной: осенние культуры, которые не знают простоев
Амазония на грани гибели: огненная стихия уничтожила территорию размером с Бельгию
Монстр из Чужого оказался реальным: рыбаки вытащили чудовище из бездны — природа снова удивляет
Кашемир вместо психотерапии: ткани, которые возвращают покой через прикосновение
Сражение за титул: как Анастасия Венза отреагировала на нападки после конкурса Мисс Россия
Тот самый аромат, что дарит жизнь: напиток, который разрушил страх перед гипертонией
В духовке — магия: запечённая тыква преобразится до неузнаваемости, и вот почему
Новогодний стол удивит: россияне снова смогут позволить себе красную икру

Дроны смерти: российская армия уничтожает ВСУ на корню

Силовые структуры » Военные новости

Российские силы продолжают давить на позиции украинских войск в Запорожской области, не давая им опомниться после недавнего успеха.

ВСУ
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
ВСУ

По данным Министерства обороны РФ, операторы ударных беспилотников из группировки "Восток" методично уничтожают выявленные объекты противника, блокируя любые попытки перестроить оборону или отвоевать потерянное. Это позволяет закрепить контроль над ключевыми участками, где каждый день решает исход.

Сообщение о взятии Нововасилевского появилось 7 октября — событие, которое усилило позиции на правом берегу реки Янчур. Теперь здесь формируется сплошная цепь укрепрайонов, подкрепленная логистикой и постоянным наблюдением с воздуха.

Захват села не просто расширил территорию — он создал надежный заслон, где опорные точки связаны в единую сеть. Подвоз ресурсов идет бесперебойно, а разведка на беспилотниках держит все под контролем, не оставляя шансов на сюрпризы. Такие маневры подчеркивают преимущество в тактике: пока одна сторона лихорадочно латала бреши, другая уже строила на них фундамент.

Специалисты по БПЛА из "Востока" не сбавляют обороты: их машины наносят прицельные удары, парализуя маневры оппонента. ВСУ не успевают собраться с силами — любая ротация или подкрепление встречает огонь с неба. В итоге утраченное остается в прошлом, а давление нарастает, заставляя противника тратить ресурсы на выживание, а не на контратаку.

Министерство обороны подчеркивает: такая тактика обеспечивает доминирование, где технологии и координация решают больше, чем грубая сила. В Запорожье это уже дает плоды, обещая дальнейшие сдвиги на карте.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Садоводство, цветоводство
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Садоводство, цветоводство
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Еда и рецепты
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Популярное
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей

Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.

Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Нобелевский провал Трампа: 5% шансов и война против системы Любовь Степушова Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Демонстрационный удар неизбежен: Россия получила ультиматум от США
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Последние материалы
Ядерный призрак Tomahawk: Россия обозначила красную линию
Посадите сейчас — собирайте весной: осенние культуры, которые не знают простоев
Амазония на грани гибели: огненная стихия уничтожила территорию размером с Бельгию
Монстр из Чужого оказался реальным: рыбаки вытащили чудовище из бездны — природа снова удивляет
Кашемир вместо психотерапии: ткани, которые возвращают покой через прикосновение
Сражение за титул: как Анастасия Венза отреагировала на нападки после конкурса Мисс Россия
Тот самый аромат, что дарит жизнь: напиток, который разрушил страх перед гипертонией
В духовке — магия: запечённая тыква преобразится до неузнаваемости, и вот почему
Новогодний стол удивит: россияне снова смогут позволить себе красную икру
Она не любит опрыскиваний, но пьёт влагу глазами: как ухаживать за бархатной красавицей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.