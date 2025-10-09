Дроны смерти: российская армия уничтожает ВСУ на корню

Российские силы продолжают давить на позиции украинских войск в Запорожской области, не давая им опомниться после недавнего успеха.

По данным Министерства обороны РФ, операторы ударных беспилотников из группировки "Восток" методично уничтожают выявленные объекты противника, блокируя любые попытки перестроить оборону или отвоевать потерянное. Это позволяет закрепить контроль над ключевыми участками, где каждый день решает исход.

Сообщение о взятии Нововасилевского появилось 7 октября — событие, которое усилило позиции на правом берегу реки Янчур. Теперь здесь формируется сплошная цепь укрепрайонов, подкрепленная логистикой и постоянным наблюдением с воздуха.

Захват села не просто расширил территорию — он создал надежный заслон, где опорные точки связаны в единую сеть. Подвоз ресурсов идет бесперебойно, а разведка на беспилотниках держит все под контролем, не оставляя шансов на сюрпризы. Такие маневры подчеркивают преимущество в тактике: пока одна сторона лихорадочно латала бреши, другая уже строила на них фундамент.

Специалисты по БПЛА из "Востока" не сбавляют обороты: их машины наносят прицельные удары, парализуя маневры оппонента. ВСУ не успевают собраться с силами — любая ротация или подкрепление встречает огонь с неба. В итоге утраченное остается в прошлом, а давление нарастает, заставляя противника тратить ресурсы на выживание, а не на контратаку.

Министерство обороны подчеркивает: такая тактика обеспечивает доминирование, где технологии и координация решают больше, чем грубая сила. В Запорожье это уже дает плоды, обещая дальнейшие сдвиги на карте.