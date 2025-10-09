Между тюрьмой и фронтом: украинец в России выбрал пойти на СВО вместо депортации

В судебных документах, доступных РИА Новости, описан случай гражданина Украины, который, отбыв срок за преступление, теперь балансирует на грани выдворения.

Фото: https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Бойцы ВС РФ

Мужчина, осужденный в 2019 году Чертановским районным судом Москвы на восемь лет лишения свободы за вымогательство и похищение человека, вышел на свободу, но вместо возвращения домой оказался в ловушке бюрократии. Из-за разрыва дипломатических связей между странами его удерживают в центре для временного пребывания мигрантов при УМВД Ивановской области, где он ждет решения о высылке.

Этот период стал для него настоящим испытанием: он неоднократно выражал ужас перед возможным возвращением, видя в нем прямой путь к мобилизации в украинскую армию, преследованиям и гибели на поле боя.

В материалах дела подчеркивается, что заявитель позиционирует себя как патриота России и жертву обстоятельств. Он рассказывал о своей активности в Донецке, где выступал за единство с Москвой, включая защиту местных символов вроде памятника Ленину. Более того, мужчина настаивает на статусе беженца и прямо заявляет о готовности встать под знамена специальной военной операции, чтобы внести вклад в дело, которое считает справедливым.

Такая позиция контрастирует с его прошлым: от уголовного прошлого к стремлению к фронту, где он видит шанс на новую жизнь, а не на принудительную службу оппоненту.

Недавно суд решил оставить его в центре содержания еще на три месяца, начиная с сентября. Это дает временную передышку, но усиливает напряжение: пока дипломатия молчит, мужчина остается в подвешенном состоянии, где каждый день — борьба с мыслями о неизбежном выборе между страхом и верностью.