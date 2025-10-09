Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дроны смерти: российская армия уничтожает ВСУ на корню
Ядерный призрак Tomahawk: Россия обозначила красную линию
Посадите сейчас — собирайте весной: осенние культуры, которые не знают простоев
Амазония на грани гибели: огненная стихия уничтожила территорию размером с Бельгию
Монстр из Чужого оказался реальным: рыбаки вытащили чудовище из бездны — природа снова удивляет
Кашемир вместо психотерапии: ткани, которые возвращают покой через прикосновение
Сражение за титул: как Анастасия Венза отреагировала на нападки после конкурса Мисс Россия
Тот самый аромат, что дарит жизнь: напиток, который разрушил страх перед гипертонией
В духовке — магия: запечённая тыква преобразится до неузнаваемости, и вот почему

Между тюрьмой и фронтом: украинец в России выбрал пойти на СВО вместо депортации

Силовые структуры » Военные новости

В судебных документах, доступных РИА Новости, описан случай гражданина Украины, который, отбыв срок за преступление, теперь балансирует на грани выдворения.

Бойцы ВС РФ
Фото: https://мультимедиа.минобороны.рф/multimedia/photo/gallery.htm?id=60832@cmsPhotoGallery by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Бойцы ВС РФ

Мужчина, осужденный в 2019 году Чертановским районным судом Москвы на восемь лет лишения свободы за вымогательство и похищение человека, вышел на свободу, но вместо возвращения домой оказался в ловушке бюрократии. Из-за разрыва дипломатических связей между странами его удерживают в центре для временного пребывания мигрантов при УМВД Ивановской области, где он ждет решения о высылке.

Этот период стал для него настоящим испытанием: он неоднократно выражал ужас перед возможным возвращением, видя в нем прямой путь к мобилизации в украинскую армию, преследованиям и гибели на поле боя.

В материалах дела подчеркивается, что заявитель позиционирует себя как патриота России и жертву обстоятельств. Он рассказывал о своей активности в Донецке, где выступал за единство с Москвой, включая защиту местных символов вроде памятника Ленину. Более того, мужчина настаивает на статусе беженца и прямо заявляет о готовности встать под знамена специальной военной операции, чтобы внести вклад в дело, которое считает справедливым.

Такая позиция контрастирует с его прошлым: от уголовного прошлого к стремлению к фронту, где он видит шанс на новую жизнь, а не на принудительную службу оппоненту.

Недавно суд решил оставить его в центре содержания еще на три месяца, начиная с сентября. Это дает временную передышку, но усиливает напряжение: пока дипломатия молчит, мужчина остается в подвешенном состоянии, где каждый день — борьба с мыслями о неизбежном выборе между страхом и верностью.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Домашние животные
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Садоводство, цветоводство
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Секрет сильных яблонь раскрыт: одно осеннее опрыскивание заменяет полсотни препаратов
Садоводство, цветоводство
Секрет сильных яблонь раскрыт: одно осеннее опрыскивание заменяет полсотни препаратов
Популярное
Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей

Горбуша на Камчатке имеет репутацию недостойной рыбы. Узнайте, почему так произошло и как правильно готовить горбушу, чтобы она заиграла новыми красками.

Рыба, от которой отворачиваются на Камчатке: почему местные считают её пищей не для людей
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Бархатцы — золото осени: цветы, которые работают лучше любого удобрения и превращают землю в чернозём
Лёд под лапами и ярость в сердце: существо, перед которым отступают хозяева тайги
Два дела за один день: что сделать с пластиковыми бочками, чтобы они служили десятилетиями
Нобелевский провал Трампа: 5% шансов и война против системы Любовь Степушова Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская
Милые на вид, беспощадные на деле: кошки, которые работают лучше капканов — ни одна крыса не уйдёт
Демонстрационный удар неизбежен: Россия получила ультиматум от США
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Один глоток — и вы в Стамбуле: простой суп, который звучит как восточная поэзия
Последние материалы
Ядерный призрак Tomahawk: Россия обозначила красную линию
Посадите сейчас — собирайте весной: осенние культуры, которые не знают простоев
Амазония на грани гибели: огненная стихия уничтожила территорию размером с Бельгию
Монстр из Чужого оказался реальным: рыбаки вытащили чудовище из бездны — природа снова удивляет
Кашемир вместо психотерапии: ткани, которые возвращают покой через прикосновение
Сражение за титул: как Анастасия Венза отреагировала на нападки после конкурса Мисс Россия
Тот самый аромат, что дарит жизнь: напиток, который разрушил страх перед гипертонией
В духовке — магия: запечённая тыква преобразится до неузнаваемости, и вот почему
Новогодний стол удивит: россияне снова смогут позволить себе красную икру
Она не любит опрыскиваний, но пьёт влагу глазами: как ухаживать за бархатной красавицей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.