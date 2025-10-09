Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Российские войска усилили хватку на Успеновском направлении в Запорожской области, захватив контроль над новой территорией и нанеся ощутимый урон оппоненту.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov)
По информации Министерства обороны РФ, взятие Нововасилевского позволило расширить зону влияния на весь плацдарм, где противник лишился до роты личного состава. Об этом стало известно 7 октября, когда объявили о полном освобождении села.

Этот успех не просто сдвинул линию фронта — он создал буфер, где логистика и оборона теперь работают как часы, оставляя мало пространства для маневров на той стороне.

Бойцы из группировки "Восток" провели операцию с ювелирной точностью, продвигаясь через лесные массивы и периферию поселка. Там украинские силы заранее возвели укрепления и барьеры, рассчитывая на затяжную оборону. Однако слаженная работа отрядов, подкрепленная разведкой с воздуха, позволила прорвать ключевые узлы сопротивления, превратив потенциальный тупик в триумф.

Захваченный участок превысил четыре квадратных километра на правобережье Янчура, где теперь стоят надежные посты, готовые к дальнейшему давлению.

В ходе столкновений оппонент потерял значительную часть сил, что ослабило их фланг и открыло путь для закрепления. Министерство обороны отметило: такие действия не дают противнику времени на передышку, превращая локальный прорыв в стратегическое преимущество. ВСУ, пытаясь удержать позиции, столкнулись с комбинацией наземного напора и воздушного контроля, которая перевернула баланс в пользу Москвы.

