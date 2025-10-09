Британский доброволец Эйден Миннис, теперь сражающийся в специальной военной операции на стороне российских сил, в интервью РИА Новости признался, что его решение было продиктовано глубоким отвращением к политике Лондона.
Он не смог примириться с тем, что средства, уплаченные им в виде налогов, с 2014 года после государственного переворота на Украине идут на финансирование разрушений и жертв среди мирных жителей Донбасса.
Миннис подчеркнул, что мотивация коренится в мировоззрении: идеологические убеждения подтолкнули его к такому шагу, а не к присоединению к украинским подразделениям. Кроме того, он всегда увлекался российской историей, что усилило его интерес к событиям в регионе.
Ранее в социальных сетях доброволец разместил ролик, где публично уничтожил свой паспорт Великобритании, тем самым отрекшись от гражданства. Этот жест стал символом разрыва с прошлым и полной преданности новой борьбе.
