Не могу терпеть лицемерие: британец раскрыл правду о переходе на сторону России

Британский доброволец Эйден Миннис, теперь сражающийся в специальной военной операции на стороне российских сил, в интервью РИА Новости признался, что его решение было продиктовано глубоким отвращением к политике Лондона.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Военные ВС РФ

Он не смог примириться с тем, что средства, уплаченные им в виде налогов, с 2014 года после государственного переворота на Украине идут на финансирование разрушений и жертв среди мирных жителей Донбасса.

Миннис подчеркнул, что мотивация коренится в мировоззрении: идеологические убеждения подтолкнули его к такому шагу, а не к присоединению к украинским подразделениям. Кроме того, он всегда увлекался российской историей, что усилило его интерес к событиям в регионе.

Ранее в социальных сетях доброволец разместил ролик, где публично уничтожил свой паспорт Великобритании, тем самым отрекшись от гражданства. Этот жест стал символом разрыва с прошлым и полной преданности новой борьбе.