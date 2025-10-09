Контратака провалилась: российская армия стерла с лица земли бригаду ВСУ

В Сумской области российские подразделения провели успешную операцию по нейтрализации вражеского отряда в районе села Андреевка.

Фото: Минобороны Украины by Андрей Агеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ ВСУ

Как передали РИА Новости источники в силовых структурах, речь идет о полной ликвидации боевой группы из 158-й отдельной механизированной бригады украинской армии.

Противник предпринял попытку прорыва, задействовав штурмовые элементы для контратаки. Однако под плотным огневым воздействием вся формирование была уничтожена, без шансов на отступление или перегруппировку.

Собеседник агентства уточнил, что такие действия противника часто заканчиваются подобным исходом из-за недостаточной координации и уязвимости на открытой местности. Это усиливает контроль над ключевыми участками на северном фланге.