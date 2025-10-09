В Сумской области российские подразделения провели успешную операцию по нейтрализации вражеского отряда в районе села Андреевка.
Как передали РИА Новости источники в силовых структурах, речь идет о полной ликвидации боевой группы из 158-й отдельной механизированной бригады украинской армии.
Противник предпринял попытку прорыва, задействовав штурмовые элементы для контратаки. Однако под плотным огневым воздействием вся формирование была уничтожена, без шансов на отступление или перегруппировку.
Собеседник агентства уточнил, что такие действия противника часто заканчиваются подобным исходом из-за недостаточной координации и уязвимости на открытой местности. Это усиливает контроль над ключевыми участками на северном фланге.
