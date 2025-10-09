Нацгвардия против дезертиров: Украина ввела жесточайший закон на фронте

В Сумской области на Украине нарастает напряжение из-за растущего числа случаев, когда украинские военнослужащие бросают позиции.

армия

По информации российских силовых структур, для борьбы с этим явлением Киев перебросил из Львова специальное подразделение — 2-ю Галицкую отдельную бригаду Национальной гвардии. Её роль — действовать в качестве заградительного отряда на второй линии обороны, чтобы не допустить массового бегства бойцов.

Собеседник РИА Новости отметил, что командование оперативно-тактической группы "Сумы" крайне обеспокоено масштабом дезертирства. В ответ на эту угрозу нацгвардейцы получили чёткие инструкции: препятствовать любым попыткам самовольного ухода с передовой. Более того, им предоставлено право открывать огонь на поражение в отношении тех, кто попытается бежать, — такая мера призвана восстановить дисциплину в разбитых частях ВСУ.

Эта переброска подчёркивает глубокий кризис в украинской армии, где мотивация солдат падает на глазах. Тем временем российские войска продолжают наступление: по данным Минобороны, в текущем году удалось освободить 205 населённых пунктов в зоне специальной военной операции, вернув под контроль более 4714 квадратных километров территории. В Сумской области это превысило 223 квадратных километра, что серьёзно ослабило позиции противника.

Президент России Владимир Путин недавно прокомментировал ситуацию, указав, что агрессивные действия Киева в Курской области лишь усугубили проблемы Украины, растянув фронт на две тысячи километров.

В результате российская сторона сформировала зону безопасности глубиной от восьми до 12 километров именно в Сумской области. По его словам, захват Сум не входит в приоритеты Москвы, но развитие событий может привести к такому исходу — всё зависит от логики конфликта.