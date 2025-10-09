В Харьковской области российские военные нанесли серьёзный урон украинским силам, полностью подавив активность одной из ключевых бригад противника.
По данным силовых структур РФ, на участке фронта от Мелового до Хатного удалось накрыть огнём скопления личного состава и боевой техники ВСУ в окрестностях Двуречанского, Чугуновки и Лозового. Эта операция стала частью планомерного давления на украинскую оборону, где каждый метр теперь отвоёвывается с максимальной эффективностью.
Собеседник РИА Новости уточнил, что в ходе интенсивного обстрела пострадала третья отдельная тяжёлая механизированная бригада ВСУ. Общие потери составили до взвода бойцов — это значительный удар по боеспособности подразделения. Один из украинских военнослужащих, не выдержав напора, сдался в плен, а оставшиеся в живых вынуждены были спешно отойти на запасные позиции, чтобы избежать полного разгрома.
Такие действия подчёркивают растущую уязвимость украинской армии на этом направлении. Российские силы не только наносят материальный ущерб, но и сеют хаос в рядах противника, вынуждая его к постоянным манёврам.
В итоге третья бригада, ранее считавшаяся элитной, теперь вынуждена перестраивать линию обороны, что даёт Москве стратегическое преимущество в регионе.
