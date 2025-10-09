Контратака разбилась о сталь: Россия уничтожила элиту ВСУ под Харьковом

В Харьковской области российские военные нанесли серьёзный урон украинским силам, полностью подавив активность одной из ключевых бригад противника.

Фото: president.gov.ua by Официальный сайт ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ВСУ

По данным силовых структур РФ, на участке фронта от Мелового до Хатного удалось накрыть огнём скопления личного состава и боевой техники ВСУ в окрестностях Двуречанского, Чугуновки и Лозового. Эта операция стала частью планомерного давления на украинскую оборону, где каждый метр теперь отвоёвывается с максимальной эффективностью.

Собеседник РИА Новости уточнил, что в ходе интенсивного обстрела пострадала третья отдельная тяжёлая механизированная бригада ВСУ. Общие потери составили до взвода бойцов — это значительный удар по боеспособности подразделения. Один из украинских военнослужащих, не выдержав напора, сдался в плен, а оставшиеся в живых вынуждены были спешно отойти на запасные позиции, чтобы избежать полного разгрома.

Такие действия подчёркивают растущую уязвимость украинской армии на этом направлении. Российские силы не только наносят материальный ущерб, но и сеют хаос в рядах противника, вынуждая его к постоянным манёврам.

В итоге третья бригада, ранее считавшаяся элитной, теперь вынуждена перестраивать линию обороны, что даёт Москве стратегическое преимущество в регионе.