Маскировка под мирных: ВСУ пытаются обмануть российскую армию в Херсоне

1:52
Силовые структуры » Военные новости

В Херсоне украинские боевики прибегают к хитрым уловкам, чтобы слиться с толпой обычных горожан.

ВСУ
Фото: defenseimagery.mil by Джошуа Леонард, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
ВСУ

По словам офицера разведподразделения десантников из группировки войск "Днепр" с позывным "Филин", противник часто меняет военную форму на повседневную одежду и перемещается на велосипедах, чтобы не привлекать внимания. Это создаёт дополнительные трудности для российских военных, которые вынуждены действовать с предельной осторожностью в густонаселённой городской среде. Об этом он поведал РИА Новости.

"Филин" отметил, что такая тактика усложняет задачу по идентификации врага, поскольку вокруг много мирных жителей, спешащих по своим делам. Украинские силы, понимая это, сознательно пытаются обмануть бдительность оппонента, выдавая себя за местных. В результате российским бойцам приходится полагаться на тщательную проверку, чтобы избежать случайных жертв среди населения.

Офицер также коснулся вопроса о том, служат ли херсонцы для противника прикрытием. По его мнению, ситуация складывается именно так: боевики используют близость гражданских, чтобы защитить себя от ударов.

Для большей правдоподобности они предпочитают велосипеды как средство передвижения — это позволяет им выглядеть как обычные жители, спешащие по улицам.

В итоге разведка становится ключевым элементом успеха. Как подчеркнул "Филин", каждый подозрительный объект тщательно изучается, чтобы убедиться на все сто процентов, что это не житель, несущий покупки домой.

Только после этого наносится прицельный удар, минимизируя риски для невинных. Такая подход позволяет российским десантникам эффективно нейтрализовать угрозу, не допуская хаоса в городе.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
