Небо на замке: Россия за одну ночь уничтожила 19 украинских БПЛА

Ночью 9 октября российские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили очередную попытку диверсии со стороны Украины.

Фото: function.mil.ru by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ЗРК С-300

По данным Министерства обороны РФ, за несколько часов удалось перехватить и сбить 19 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, направленных на объекты в семи регионах страны. Это стало частью регулярных усилий по защите воздушного пространства, где каждый инцидент подчёркивает растущую угрозу со стороны Киева.

Собеседники в ведомстве уточнили, что основная часть атаки пришлась на юг и центр России. Девять дронов были нейтрализованы над Волгоградской областью, где они представляли наибольшую опасность для инфраструктуры. По три аппарата удалось уничтожить в Брянской и Курской областях, где ПВО сработала мгновенно, предотвратив возможные удары по населённым пунктам.

Одиночные цели были зафиксированы в других районах: по одному БПЛА сбито над Белгородской, Воронежской, Орловской и Саратовской областями. Такие распределённые атаки, по мнению военных, рассчитаны на создание паники и перегрузку обороны, но российские расчёты ПВО продемонстрировали высокую готовность, не допустив ни одного прорыва.