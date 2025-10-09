Делегация Всероссийского казачьего общества посетила разведбригаду Терек

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:18
Силовые структуры » Военные новости

В рамках поддержки казачьих подразделений, входящих в состав Добровольческого корпуса, делегация Всероссийского казачьего общества во главе с атаманом Виталием Кузнецовым посетила расположение казачьей разведывательной бригады "Терек".

Награждение бойцов атаманом Всероссийского казачьего воинства
Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества
Награждение бойцов атаманом Всероссийского казачьего воинства

В поездке также приняли участие духовник общества иерей Тимофей Чайкин, атаманы Терского и Северо-Западного казачьих войск Владимир Савченко и Максим Буга.

Благословение священника и передача походного храма

Иерей Тимофей Чайкин благословил встречу с казаками и передал бригаде "Терек" походный храм по благословению митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла, председателя Синодального комитета по взаимодействию с казачеством Русской православной церкви. В храм были преподнесены иконы святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, а также святого великомученика Георгия Победоносца, покровителя русского воинства, с частицей мощей. Кроме того, казакам передали знамена с образами Спаса Нерукотворного и Пресвятой Богородицы.

Поддержка от руководства и помощь на передовой

По поручению основателя и духовного вдохновителя бригады, полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки казакам "Терека" передали четыре новых автомобиля, освящённых во время церемонии. Атаман Виталий Кузнецов выразил слова благодарности казакам за верность Отечеству и мужество в их нелёгком служении.

Наши двери открыты для всех

"Вся Россия здесь — от Пскова до Камчатки. Бригада "Терек" — по-настоящему всероссийская и интернациональная, на передовой служат более 1200 представителей разных национальностей и конфессий. С самого начала специальной военной операции наши двери открыты для всех, кто хочет защищать Родину. Сегодня вы — надёжная опора государства, президента и народа России", — подчеркнул атаман.

В завершение визита Виталий Кузнецов вручил медали Всероссийского казачьего общества наиболее отличившимся бойцам бригады "Терек" в знак признания их заслуг и героизма.

Автор Антон Бекетов
Антон Бекетов — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
