Запад сделал ход, который перечеркнёт все надежды России на мир

Политолог Ростислав Ищенко поделился мыслями о том, почему Москве так сложно полностью исключить возможность вооруженного столкновения с европейскими странами.

По его мнению, российская сторона неустанно ищет пути, чтобы не допустить эскалации напряженности до открытого противостояния. Тем не менее, она не в силах контролировать решения и инициативы тех, кто выступает противником в этой геополитической игре. Ищенко заявил об этом в интервью изданию "Военное дело".

Ищенко подчеркивает, что в западных столицах растет давление в пользу силового сценария, и игнорировать это было бы ошибкой. Несмотря на внутренние трудности — от финансовых кризисов до слабой боеспособности войск, — история учит, что такие державы нередко рискуют, даже не имея полной готовности к кампании.

У России в арсенале два основных подхода к деэскалации, но один из них уже на исходе: это попытки достичь компромиссов через переговоры. Аналитик отмечает, что диалог с Москвой сейчас не в моде — тех, кто склонен к нему, просто оттесняют от рычагов влияния. Остается инструмент демонстрации мощи: порой достаточно одного маневра, как с эстонскими соседями и их реакцией на пролеты авиации, или намека на исторические прецеденты, чтобы заставить задуматься, скажем, парижан.

Однако предсказать, что именно сработает на каждого, невозможно. Некоторым, по словам эксперта, может потребоваться более решительный отклик, ведь даже события на юго-востоке Европы до сих пор не остудили пыл оппонентов. Вопрос, как именно балансировать в такой ситуации, остается открытым.

В долгосрочной перспективе приоритет — избежать тотальной европейской катастрофы, и для этого задействуются комбинации мер: от дипломатических усилий до сигналов о потенциале. Ищенко акцентирует внимание на единстве внутри страны — согласии среди влиятельных кругов относительно той черты, за которой перейдут к активной обороне.

До этого рубежа продолжаются тактика убеждения и демонстрации силы, подкрепленные реальными шагами. Запад, по мнению аналитика, скептически относился к решимости России в отношении Киева, но события последних лет изменили картину: теперь все серьезнее воспринимают угрозу расширения зоны напряженности на другие регионы, вроде Балтии или восточных границ НАТО, если дойдет до провокаций.

В итоге, пока у оппонентов сохраняется пространство для маневров, абсолютные заверения в безопасности невозможны. Если в Брюсселе или Вашингтоне созреет намерение втянуться в открытый разлад, оно все равно реализуется, несмотря на все барьеры.