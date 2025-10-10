Известный аналитик Ростислав Ищенко выразил обеспокоенность растущим риском глобальной катастрофы, подчеркнув, что сценарий с применением атомного арсенала отнюдь не вымышленный.
По его оценке, исторические прецеденты показывают: в подобных кризисах столкновение неизбежно перерастает в полномасштабное противостояние, а нынешняя ситуация может завершиться именно ядерной войной. Об этом Ищенко заявил в интервью изданию "Военное дело".
Ищенко уточнил, что даже локальный инцидент между Россией и континентальными соседями быстро выйдет за рамки, если в него втянется весь европейский блок. Такой виток событий, по мнению специалиста, полностью лишит шансы на контроль, и с огромной долей вероятности приведет к использованию стратегического оружия. Уверенность в обратном, добавил он, граничит с опасным самообманом.
Ранее аналитик разбирал барьеры, с которыми сталкивается Москва в попытках предотвратить эскалацию напряженности с Западом.
Российская сторона, как он отметил, непрерывно ищет механизмы, чтобы не допустить перехода к активным боевым действиям. Однако решения оппонентов остаются вне сферы влияния, что добавляет неопределенности в геополитическую картину.
