Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Две зарплаты — одна жизнь: почему четверть ставропольцев нашли себе вторую жизнь после работы
Революция в медицине: разработан препарат, возвращающий печени здоровье
Жизнь за границей не помеха: стало известно, как Алла Пугачёва получает пенсию в России
Золотое правило осени: что осенью нельзя делать на даче, чтобы не остаться без урожая весной
Болельщики ликуют: директор Спартака пообещал то, чего ждали годами
Машина дергается после заправки: виноват не бензин, а забытая деталь
Цена одного поцелуя: как безобидная привычка превращает любимого питомца в источник тяжёлых болезней
Тропа Богов зовет: раскройте тайны Ночелле, спрятанные над Позитано
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки

Ползущий сценарий катастрофы: мир втягивается в ядерный конфликт

1:22
Силовые структуры » Военные новости

Известный аналитик Ростислав Ищенко выразил обеспокоенность растущим риском глобальной катастрофы, подчеркнув, что сценарий с применением атомного арсенала отнюдь не вымышленный.

Ядерный взрыв
Фото: Flickr by Burnt Pineapple Productions, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Ядерный взрыв

По его оценке, исторические прецеденты показывают: в подобных кризисах столкновение неизбежно перерастает в полномасштабное противостояние, а нынешняя ситуация может завершиться именно ядерной войной. Об этом Ищенко заявил в интервью изданию "Военное дело".

Ищенко уточнил, что даже локальный инцидент между Россией и континентальными соседями быстро выйдет за рамки, если в него втянется весь европейский блок. Такой виток событий, по мнению специалиста, полностью лишит шансы на контроль, и с огромной долей вероятности приведет к использованию стратегического оружия. Уверенность в обратном, добавил он, граничит с опасным самообманом.

Ранее аналитик разбирал барьеры, с которыми сталкивается Москва в попытках предотвратить эскалацию напряженности с Западом.

Российская сторона, как он отметил, непрерывно ищет механизмы, чтобы не допустить перехода к активным боевым действиям. Однако решения оппонентов остаются вне сферы влияния, что добавляет неопределенности в геополитическую картину.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Мир без страданий стал ловушкой: эксперимент, в котором испытуемые забыли, зачем жить
Наука и техника
Мир без страданий стал ловушкой: эксперимент, в котором испытуемые забыли, зачем жить
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
Еда и рецепты
Крем, что влюбляет с первой ложки: мягкий, сливочный и до неприличия вкусный
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Садоводство, цветоводство
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Популярное
Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки

Методика "30-30-30" обещает ускорить метаболизм и улучшить здоровье. Разбираемся, стоит ли ей доверять и кому она подходит на самом деле.

Новый фитнес-тренд набирает обороты: как правило 30-30-30 меняет тело и привычки
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Собака для императора: как гены древних воинов делают кане-корсо лучшим защитником в мире
Запад сделал ход, который перечеркнёт все надежды России на мир
Земля хранит тайну, к которой никто не готов: находка на глубине 15 километров потрясла исследователей
Двухколёсный автомобиль: как один русский граф почти изменил транспортную историю Сергей Милешкин Трамп против России: как президент готовил почву для начала СВО на Украине Любовь Степушова Между прибылью и Родиной: почему АЗС и ритейл не входят в Крым Александр Шторм
Один раствор — и болезни бегут: осенняя процедура, которая делает деревья неуязвимыми
Гиганты рек, которые не помещались в лодки: пять чудовищ, реально пойманных человеком
Она выглядит как доисторический лист, но превращает сад в рай: знакомьтесь — дармера
Она выглядит как доисторический лист, но превращает сад в рай: знакомьтесь — дармера
Последние материалы
Женщина, которая унизила Трампа: Мария Мачадо и её история борьбы
Украина уже платит цену: Россия подготовила ответ на происки НАТО в СНГ
Почва после огурцов пустая? Эти простые шаги помогут вернуть ей плодородие
Петров впервые откровенно рассказал о беременности жены: как пара готовилась к рождению сына
Ползущий сценарий катастрофы: мир втягивается в ядерный конфликт
Обогрев стекла отвечает не только за тепло: как работает невидимая сеть в машине
Модный камбэк 2025: этот аксессуар снова на пике популярности — вот почему
Ловушка для мозга: напиток, который маскируется под отдых, делая тревогу вашим постоянным спутником
Екатерина Волкова против зятя: почему актриса готова подать в суд за право видеть внуков
Даже мясоеды отнимают у веганов тарелку с тайским пад-тай, которая не для диеты, а для удовольствия
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.