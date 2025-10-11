Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Британские RC-135 и P-8A вблизи границ РФ: что искали самолёты НАТО?

2:17
Силовые структуры

ВВС Великобритании и США провели совместную разведывательную миссию вблизи российских границ.

Самолет ВВС США F-16C Aggressor для проведения боевых тренировок
Фото: af.mil by Мастер-сержант Кевин Дж. Грюнвальд, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Самолет ВВС США F-16C Aggressor для проведения боевых тренировок

Как сообщает Reuters, полёт стал частью многочасовой операции НАТО на фоне сообщений о "вторжениях" беспилотников в воздушное пространство стран альянса.

Детали операции

По данным агентства, два британских самолёта — разведывательный RC-135 Rivet Joint и патрульный противолодочный P-8A Poseidon - совершили 12-часовую миссию при поддержке американского самолёта-заправщика KC-135.

Маршрут проходил через Арктический регион, вблизи Белоруссии и Украины. Официально цель операции — "патрулирование воздушного пространства у российских границ" и демонстрация взаимодействия союзников по НАТО.

"Два самолёта Королевских ВВС ранее на этой неделе вместе с силами США и НАТО совершили 12-часовую миссию по патрулированию границы России", — цитирует Reuters заявление источника.

Реакция и контекст

Западные страны в последние недели неоднократно заявляли об "обнаружении" неопознанных дронов в своём небе, часто приписывая эти инциденты России. Однако в некоторых случаях позднее выяснялось, что Москва не имела к ним отношения, а один из эпизодов и вовсе оказался связан с украинским беспилотником.

Ответ России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее прокомментировал подобные обвинения, отметив, что многие западные политики склонны использовать Россию как удобный объект для критики.

"В Европе много политиков, которые склонны во всём винить Россию — делают это безосновательно и огульно", — подчеркнул Песков.

Что известно сейчас

Инцидент стал очередным примером роста активности НАТО у российских границ. Аналитики отмечают, что подобные операции, проводимые вблизи территорий России и Белоруссии, повышают риск недопонимания и непреднамеренных инцидентов.

Миссия RC-135 Rivet Joint и P-8A Poseidon длилась более 12 часов и, по данным Reuters, завершилась без происшествий.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
