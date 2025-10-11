Немецкий медик Бастиан Вейгель, недавно вернувшийся из зоны специальной военной операции, описал в беседе с Neue Zürcher Zeitung хаос, царящий в рядах украинских сил.
По его наблюдениям, позиции ВСУ охвачены постоянными ослепительными вспышками, превращающими поле боя в настоящий кошмар, далекий от привычных представлений о сражениях.
Вейгель подчеркнул, что украинские бойцы мучаются от дефицита ресурсов: грузы с боеприпасами и едой часто не доходят из-за метких ударов российских беспилотников. Эти аппараты легко игнорируют средства подавления сигналов и бьют по ключевым путям снабжения. В некоторых секторах небо так кишит дронами, что техника просто замирает на месте, парализованная угрозой.
Кроме того, многие солдаты месяцами, а то и годами, держат оборону без передышки, что приводит к полному истощению. Медицинская служба на грани: специалистов катастрофически мало, а те, кто остался, нередко не справляются с задачами из-за отсутствия опыта. Еще одна беда — слабая система обучения: рядовые не владеют даже базовыми навыками спасения жизни, что резко повышает смертность среди пострадавших.
В сентябре президент России Владимир Путин констатировал, что украинская сторона больше не способна на активные вылазки и лишь цепляется за текущие позиции, стягивая туда элитные группы.
Ранее глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил о неудачных попытках Киева затормозить продвижение российских войск весной и летом, которые обернулись огромными жертвами. По его словам, полный контроль над ситуацией в этом районе теперь в руках Москвы.
