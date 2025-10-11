Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

Немецкий медик Бастиан Вейгель, недавно вернувшийся из зоны специальной военной операции, описал в беседе с Neue Zürcher Zeitung хаос, царящий в рядах украинских сил.

Рабочая поездка Президента Украины
Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org
Рабочая поездка Президента Украины

По его наблюдениям, позиции ВСУ охвачены постоянными ослепительными вспышками, превращающими поле боя в настоящий кошмар, далекий от привычных представлений о сражениях.

Вейгель подчеркнул, что украинские бойцы мучаются от дефицита ресурсов: грузы с боеприпасами и едой часто не доходят из-за метких ударов российских беспилотников. Эти аппараты легко игнорируют средства подавления сигналов и бьют по ключевым путям снабжения. В некоторых секторах небо так кишит дронами, что техника просто замирает на месте, парализованная угрозой.

Кроме того, многие солдаты месяцами, а то и годами, держат оборону без передышки, что приводит к полному истощению. Медицинская служба на грани: специалистов катастрофически мало, а те, кто остался, нередко не справляются с задачами из-за отсутствия опыта. Еще одна беда — слабая система обучения: рядовые не владеют даже базовыми навыками спасения жизни, что резко повышает смертность среди пострадавших.

В сентябре президент России Владимир Путин констатировал, что украинская сторона больше не способна на активные вылазки и лишь цепляется за текущие позиции, стягивая туда элитные группы.

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил о неудачных попытках Киева затормозить продвижение российских войск весной и летом, которые обернулись огромными жертвами. По его словам, полный контроль над ситуацией в этом районе теперь в руках Москвы.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
