Сенсация в науке: учёные заглянули в древний суперконтинент

Недавняя публикация в Communications Earth & Environment раскрыла сенсацию: в эквадорском карьере отыскали первые в Южной Америке запасы окаменелой смолы с замурлыканными в ней букашками.
Это открытие рисует живую картину тропического рая, буйствовавшего 112 миллионов лет назад на суперконтиненте Гондвана, и распахивает двери для погружения в утерянный мир древних биосфер.
Смола, затвердевшая от древних деревьев, фиксируется в пластах до 320 миллионов лет, но пик ее формирования пришелся на меловую эру — 120-70 миллионов лет тому. Такие реликвии порой хранят "биологический архив": миниатюрные портреты флоры и фауны, включая редких жуков или лепестки, которые редко доживают до окаменения. Ранее основные залежи ютились в северных широтах, оставляя южные континенты в тени — ученые гадали о тамошних джунглях, когда Гондвана начала дробиться.
Ксавье Делклос с коллегами разобрали смоляные глыбы и прилегающие слои из карьера Геновева в Эквадоре. Материал датируется 112 миллионами лет и укладывается в формацию Холлин — осадочный горизонт, тянущийся через бассейн Ориенте.
Выделили два типа: подземный, рождённый у корней смолистых стволов, и поверхностный. В 60 фрагментах последнего насчитали 21 органический "гость": представителей пяти семейств членистоногих — от мушек и жуков до ос и муравьев, плюс клочок паутины. В соседних отложениях кишели растительные реликты: споры, пыльцу и другие следы зелени.
По выводам группы, черты артефактов намекают на душный, овеянный влагой лесной массив с пышной порослью и смоляными гигантами на южной окраине Гондваны. Авторы акцентируют: такая удача — кладезь для реконструкции биоразнообразия в эпоху глобальных перемен на планете.
Учёные выяснили, что недостаток кислорода в морях способен сам по себе превращать ртуть в смертельный токсин. Древние отложения Чёрного моря раскрывают тревожный сигнал.