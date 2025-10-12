Сенсация в науке: учёные заглянули в древний суперконтинент

Недавняя публикация в Communications Earth & Environment раскрыла сенсацию: в эквадорском карьере отыскали первые в Южной Америке запасы окаменелой смолы с замурлыканными в ней букашками.

Фото: commons.wikimedia.org by AlejandroLinaresGarcia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Янтарь

Это открытие рисует живую картину тропического рая, буйствовавшего 112 миллионов лет назад на суперконтиненте Гондвана, и распахивает двери для погружения в утерянный мир древних биосфер.

Смола, затвердевшая от древних деревьев, фиксируется в пластах до 320 миллионов лет, но пик ее формирования пришелся на меловую эру — 120-70 миллионов лет тому. Такие реликвии порой хранят "биологический архив": миниатюрные портреты флоры и фауны, включая редких жуков или лепестки, которые редко доживают до окаменения. Ранее основные залежи ютились в северных широтах, оставляя южные континенты в тени — ученые гадали о тамошних джунглях, когда Гондвана начала дробиться.

Ксавье Делклос с коллегами разобрали смоляные глыбы и прилегающие слои из карьера Геновева в Эквадоре. Материал датируется 112 миллионами лет и укладывается в формацию Холлин — осадочный горизонт, тянущийся через бассейн Ориенте.

Выделили два типа: подземный, рождённый у корней смолистых стволов, и поверхностный. В 60 фрагментах последнего насчитали 21 органический "гость": представителей пяти семейств членистоногих — от мушек и жуков до ос и муравьев, плюс клочок паутины. В соседних отложениях кишели растительные реликты: споры, пыльцу и другие следы зелени.

По выводам группы, черты артефактов намекают на душный, овеянный влагой лесной массив с пышной порослью и смоляными гигантами на южной окраине Гондваны. Авторы акцентируют: такая удача — кладезь для реконструкции биоразнообразия в эпоху глобальных перемен на планете.