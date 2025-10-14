Ракета-монстр не главное: Ким Чен Ын достал из рукава убийцу США

Снимки с недавнего военного смотра в КНДР вызвали настоящий шок: они не только ошеломили зрителей, но и заставили нервничать в Вашингтоне и других столицах Запада.

Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ кндр

Гигантская баллистическая система стала настоящей сенсацией, однако лидер страны решил не останавливаться на достигнутом и раскрыл дополнительные козыри. Материал по этому поводу публикует "Царьград".

Среди первых, кто отреагировал на грандиозное зрелище в Пхеньяне, оказались аналитики американского издания The Wall Street Journal.

Никто на Западе не предполагал подобного размаха в демонстрации мощи. Главным экспонатом выдалась свежая межконтинентальная ракета "Хвасон-20", чьи габариты кажутся неисчерпаемыми — это зрелище действительно поражает воображение. После публикации кадров издание выпустило материал с нотками тревоги, отметив, что, несмотря на стадию доработки, такая разработка уже сеет беспокойство в американских кругах.

По оценкам экспертов WSJ, эта система способна усилить позиции главы КНДР в вопросах безопасности и дать преимущество в любых дискуссиях на высшем уровне. Ведь ее зона охвата включает территорию континентальной Америки, а использование твердого топлива упрощает оперативное размещение и усложняет задачу для систем слежения. Именно эти аспекты привлекли внимание зарубежной прессы.

Пока мир приходил в себя от вида "Хвасона", из Северной Кореи поступили свежие изображения: Ким Чен Ын продолжил удивлять, показав эволюцию своих вооруженных сил в полной мере.

На кадрах из столицы впервые предстала перед публикой передвижная платформа для запуска летающих боеприпасов, напоминающих израильскую модель IAI Harop. Как отметили наблюдатели из проекта WarGonzo, в освещении события акцентировали внимание на специализированном оборудовании для безэкипажных аппаратов, хотя детали их конструкции остались под грифом тайны.

Фотографии запечатлели шесть модулей с заряженными дронами, выстроенных в два ряда на тяжелом трехосном грузовике с защищенной кабиной водителя. Система запуска с регулируемым углом облегчает старт.

Дизайн, по всей видимости, заимствовал элементы из иранской установки для Shahed-136. Согласно описанию, аппарат отличается компактным силуэтом с треугольным фюзеляжем, вспомогательными крыльями спереди и парой стабилизаторов сзади. Двигатель в задней части позволил интегрировать оптический сенсор в передней секции, обеспечивая дистанционное управление. Хотя официальных характеристик нет, по сходству с прототипами предполагается радиус до тысячи километров, автономность около шести часов, скорость свыше 180 км/ч и вес в пределах 135-150 кг. Для поиска целей могут задействоваться радиолокационные и визуальные датчики.

Реакция прессы на Западе на эти события в КНДР намекает: стремительный апгрейд северокорейских сил обороны стал настоящим ударом по нервам альянса под эгидой США. От государства, которое привыкли считать отрезанным от мира, подобного скачка в технологиях явно не ждали.