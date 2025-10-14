Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сосед подвязал растения по-новому — теперь собирает в три раза больше плодов
Одобрили в первом чтении: МРОТ вырастет — сколько будут получать россияне
Польша нажала Enter: страна официально объявила войну России в киберпространстве
Нефтяная рокировка: Россия обошла США в поставках нафты в Венесуэлу
Изобретения вместо теорий: почему формулы не вписались в завещание Нобеля
Банан после тренировки стал культовым символом: миф или реальный шанс восстановить мышцы быстрее
Итальянская сказка за полцены: выбираем лучшее время для поездки на Комо
Борьба с тараканами превратилась в бесконечность: значит, вы совершаете одну из этих трёх ошибок
Солнечная система не заканчивается Нептуном: что известно о загадочном кандидате в планеты

Ракета-монстр не главное: Ким Чен Ын достал из рукава убийцу США

3:33
Силовые структуры » Военные новости

Снимки с недавнего военного смотра в КНДР вызвали настоящий шок: они не только ошеломили зрителей, но и заставили нервничать в Вашингтоне и других столицах Запада.

кндр
Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
кндр

Гигантская баллистическая система стала настоящей сенсацией, однако лидер страны решил не останавливаться на достигнутом и раскрыл дополнительные козыри. Материал по этому поводу публикует "Царьград". 

Среди первых, кто отреагировал на грандиозное зрелище в Пхеньяне, оказались аналитики американского издания The Wall Street Journal. 

Никто на Западе не предполагал подобного размаха в демонстрации мощи. Главным экспонатом выдалась свежая межконтинентальная ракета "Хвасон-20", чьи габариты кажутся неисчерпаемыми — это зрелище действительно поражает воображение. После публикации кадров издание выпустило материал с нотками тревоги, отметив, что, несмотря на стадию доработки, такая разработка уже сеет беспокойство в американских кругах.

По оценкам экспертов WSJ, эта система способна усилить позиции главы КНДР в вопросах безопасности и дать преимущество в любых дискуссиях на высшем уровне. Ведь ее зона охвата включает территорию континентальной Америки, а использование твердого топлива упрощает оперативное размещение и усложняет задачу для систем слежения. Именно эти аспекты привлекли внимание зарубежной прессы.

Пока мир приходил в себя от вида "Хвасона", из Северной Кореи поступили свежие изображения: Ким Чен Ын продолжил удивлять, показав эволюцию своих вооруженных сил в полной мере.

На кадрах из столицы впервые предстала перед публикой передвижная платформа для запуска летающих боеприпасов, напоминающих израильскую модель IAI Harop. Как отметили наблюдатели из проекта WarGonzo, в освещении события акцентировали внимание на специализированном оборудовании для безэкипажных аппаратов, хотя детали их конструкции остались под грифом тайны.

Фотографии запечатлели шесть модулей с заряженными дронами, выстроенных в два ряда на тяжелом трехосном грузовике с защищенной кабиной водителя. Система запуска с регулируемым углом облегчает старт.

Дизайн, по всей видимости, заимствовал элементы из иранской установки для Shahed-136. Согласно описанию, аппарат отличается компактным силуэтом с треугольным фюзеляжем, вспомогательными крыльями спереди и парой стабилизаторов сзади. Двигатель в задней части позволил интегрировать оптический сенсор в передней секции, обеспечивая дистанционное управление. Хотя официальных характеристик нет, по сходству с прототипами предполагается радиус до тысячи километров, автономность около шести часов, скорость свыше 180 км/ч и вес в пределах 135-150 кг. Для поиска целей могут задействоваться радиолокационные и визуальные датчики.

Реакция прессы на Западе на эти события в КНДР намекает: стремительный апгрейд северокорейских сил обороны стал настоящим ударом по нервам альянса под эгидой США. От государства, которое привыкли считать отрезанным от мира, подобного скачка в технологиях явно не ждали.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Мышцам всё равно, когда вы тренируетесь — вот что им действительно нужно
Новости спорта
Мышцам всё равно, когда вы тренируетесь — вот что им действительно нужно
Дуэт, который невозможно забыть: тыква и яблоки в сливочном облаке — идеальный осенний ужин
Еда и рецепты
Дуэт, который невозможно забыть: тыква и яблоки в сливочном облаке — идеальный осенний ужин
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Еда и рецепты
Из овоща — в лакомство: как запечь тыкву так, чтобы даже дети просили добавки
Популярное
Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной

Узнайте секреты приготовления курицы в кефире! Три простых рецепта, которые сделают ваше мясо невероятно нежным и ароматным, порадуют всю семью.

Она мягче облака и хрустит, как свежая булка: этот секретный маринад сделает курицу волшебной
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Дешевле, полезнее и красивее конфет: тыквенная пастила своими руками
Сокровища XII века: рыбак-земледелец нашёл клад, о котором мечтают археологи
Россия без береговой линии: какие города может забрать океан, если лёд Антарктиды не выдержит
Саудовская Аравия бросила Пакистан в войне против Афганистана. О чём это говорит Любовь Степушова Там, где песок светится ночью: археологи нашли город, стоявший между миром людей и богов Игорь Буккер Европа бьёт рекорды по отбору газа из хранилищ Олег Артюков
Пряный, густой, согревающий: харчо, который готовится в три раза быстрее обычного
Мышцы становятся сильнее, когда вы отпускаете вес: секрет, о котором тренеры не договаривают
700-летние сандалии найдены в гнезде птицы: кто оставил обувь на скалах
700-летние сандалии найдены в гнезде птицы: кто оставил обувь на скалах
Последние материалы
ФНС отслеживает регулярные поступления: даже мелкие суммы привлекают внимание
Барабан устроил себе спа-день: стиральная машина умеет очищаться без уксуса и соды
Перевозка по правилам: какие устройства нужны для собак, кошек и даже попугаев
Веселье вместо тренировок: зумеры нашли способ сбрасывать вес без спорта и диет — новый тренд
В эфире повисла пауза: Гузеева бросила Сябитовой фразу, которую та не простила
Обрежьте так — и крыжовник взорвётся урожаем: приём, проверенный десятилетиями
Ветер решает, куда лететь: почему полёт на шаре никогда не бывает одинаковым
Дьявольски вкусный, ангельски полезный: этот шоколадный торт изменит ваше представление о десертах
Мягкое очищение как основа красоты: выбираем пенку, подходящую именно вашей коже
Весит больше, чем звёзды: команда российских физиков создала установку для поиска тёмной материи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.