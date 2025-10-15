Российский дрон Герань заставит противников менять тактику: удар, от которого не уйти

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:56
Силовые структуры

Российские беспилотники "Герань" прошли модернизацию, которая повысила их точность, мобильность и способность поражать защищенные цели. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал военный эксперт, кандидат технических наук, генерал-лейтенант запаса, замглавкома ВВС 2002–2008 годы Бижев Айтеч.

Беспилотник Орлан-10
Фото: mil.ru by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Беспилотник Орлан-10

Ранее американское издание Military Watch Magazine сообщило, что российские конструкторы расширили возможности беспилотников "Герань". Дроны научились поражать движущиеся цели вблизи передовой и усилили поддержку сухопутных войск с воздуха.

"Все наши высокоточные системы, применяемые на СВО, проходят постоянную модернизацию. Обновления идут быстро и последовательно. У "Гераней" заметно выросла точность, а также появились возможности поражать цели в глубоко защищенных объектах, включая блиндажи противника. Уйти от таких ударов практически невозможно", — отметил Бижев.

По словам эксперта, у "Гераней" повысилась мобильность и расширились разведывательные возможности, что позволяет охватывать более широкий участок фронта и эффективнее решать поставленные задачи. Он подчеркнул, что речь идет о системной и непрерывной работе: ежедневно ведутся исследования, конструкторские доработки и полигонные испытания, направленные на повышение эффективности применения.

"Модернизация будет продолжаться, и новые решения уже готовятся к проверке на полигонах. Потенциал этих комплексов не исчерпан, впереди работы, которые улучшат точность обнаружения, точность наведения и общую результативность применения в разы. Сюрпризы еще будут, над совершенствованием вооружения трудятся конструкторы и научно-исследовательские институты каждый день", — подчеркнул Бижев.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Полезно знать
Садоводство, цветоводство
Наука и техника
