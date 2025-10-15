Губернатор Ростовской области навестил казаков-добровольцев в зоне СВО

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь совместно со своим заместителем атаманом Всевеликого войска Донского Сергеем Бодряковым посетили казаков-добровольцев, участвующих в специальной военной операции. Руководители региона навестили бойцов казачьего батальона "Ростов" (БАРС-18) и 17-го казачьего полка имени Якова Бакланова.

Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь, заместитель, атаман Всевеликого войска Донского Сергей Бодряков

Боевой опыт пригодится и во власти

Во время встречи губернатор рассказал бойцам о региональных инициативах "Время Героев" и "Герои Дона", направленных на поддержку участников СВО. Он подчеркнул, что такие проекты — не формальность, а реальный способ помочь тем, кто проявил мужество.

"По моему поручению формировать управленческий кадровый резерв теперь будут, в том числе, из участников региональной программы. Ответственность и умение принимать решения в критической ситуации — бесценные качества для управленца", — отметил Юрий Слюсарь.

Помощь бойцам на передовой

Во время визита казачьим подразделениям была передана военно-техническая помощь. Власти Ростовской области традиционно поддерживают добровольцев, активно участвующих в боевых действиях. В завершение встречи казаки вручили губернатору копию знамени батальона "Ростов" (БАРС-18).