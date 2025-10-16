Юрист объяснила ситуацию с внесением раненого бойца СВО в списки дезертиров

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

Ошибочное признание тяжело раненых военнослужащих дезертирами связано с бюрократической небрежностью, а не с реальной оценкой обстоятельств. Об этом Pravda.Ru рассказала доктор юридических наук, профессор, заслуженный адвокат России Людмила Айвар.

солдат
Фото: structure.mil.ru by Евгений Кель, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
солдат

Ранее свердловчанин Григорий Осипов, получивший тяжелое ранение в зоне специальной военной операции и ставший инвалидом, был внесен в списки дезертиров. Несмотря на наличие медицинских документов, подтверждающих лечение и реабилитацию, военкомат потребовал справку с подписью командира части, который находится на боевом задании и не выходит на связь. Из-за этого оформление необходимых выплат и подтверждение статуса военного затянулось.

Айвар отметила, что подобные случаи, когда участника боевых действий, получившего тяжелое ранение, признают "самовольно оставившим часть" или даже "дезертиром" не единичны. По ее словам, причиной чаще всего становится бюрократическая небрежность.

"Согласно статьям 337 и 338 Уголовного кодекса РФ, самовольное оставление части и дезертирство возможны только при наличии умысла уклониться от службы. Если же военнослужащий отсутствует по уважительной причине — например, проходит лечение после ранения, пребывает в госпитале или на реабилитации, — состава преступления не возникает", — подчеркнула Айвар.

Она напомнила, что федеральный закон "О статусе военнослужащих" и Положение о порядке прохождения военной службы прямо предусматривают законность отсутствия по медицинским показаниям. Кроме того, Постановление Пленума Верховного суда РФ обязывает учитывать состояние здоровья, медицинские документы и реальную возможность прибытия в часть.

"В данной ситуации требование военкомата предоставить подпись командира части, который находится на боевом задании, выглядит избыточным и формальным. Закон допускает подтверждение факта лечения иными документами — выписками из госпиталей, заключениями ВВК, медицинскими справками", — пояснила Айвар.

Адвокат добавила, что если военнослужащего все же включили в списки "дезертиров" без проверки обстоятельств, необходимо сразу обращаться в военную прокуратуру и прикладывать все медицинские документы. По словам Айвар, такие действия военкомата могут быть признаны незаконными и подлежат отмене, а признание инвалида "беглецом" без доказательств является ошибкой системы, которую нужно исправить.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
