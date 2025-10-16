Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Военные новости

В дипломатических кругах России звучат уверенные прогнозы: специальный представитель МИД по преступлениям украинского руководства Родион Мирошник заявил агентству РИА Новости, что личность пилота беспилотника, совершившего удар по группе журналистов, вскоре будет раскрыта.

Это касается трагедии в Запорожской области, где погиб военный корреспондент Иван Зуев, а его напарник Юрий Войткевич получил серьезные ранения.

Мирошник подчеркнул, что расследование продвигается быстро, и виновный не уйдет от возмездия — будь то через военные меры или правовой процесс. По его словам, такие акты агрессии против прессы не останутся без последствий, что должно стать сигналом для всех причастных.

Смерть из воздуха: FPV-дрон уничтожил группу боевиков ВСУ в развалинах
