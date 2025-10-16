Смерть из воздуха: FPV-дрон уничтожил группу боевиков ВСУ в развалинах

В напряженной обстановке под Красноармейском (Покровск) в Донецкой Народной Республике специалисты по беспилотным системам из элитного подразделения 56-го батальона спецназа 51-й армии Южного военного округа провели успешную операцию.

Фото: минобороны.рф by Министерство обороны Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Беспилотный летательный аппарат "Орлан-10"

Они засекли группу из трех украинских саботажников, укрывшихся в обвалившемся строении, и устранили их с помощью одного маневренного FPV-аппарата. Об этом поделился с РИА Новости офицер округа, известный под позывным "Икс".

По его оценке, разведывательно-ударный расчет действовал слаженно: сначала выявили позиции противника, а затем нанесли прицельный выстрел, полностью нейтрализовав опасность. Такая тактика подчеркивает растущую роль современных технологий в локальных стычках, где скорость и точность решают исход.