В напряженной обстановке под Красноармейском (Покровск) в Донецкой Народной Республике специалисты по беспилотным системам из элитного подразделения 56-го батальона спецназа 51-й армии Южного военного округа провели успешную операцию.
Они засекли группу из трех украинских саботажников, укрывшихся в обвалившемся строении, и устранили их с помощью одного маневренного FPV-аппарата. Об этом поделился с РИА Новости офицер округа, известный под позывным "Икс".
По его оценке, разведывательно-ударный расчет действовал слаженно: сначала выявили позиции противника, а затем нанесли прицельный выстрел, полностью нейтрализовав опасность. Такая тактика подчеркивает растущую роль современных технологий в локальных стычках, где скорость и точность решают исход.
