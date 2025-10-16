Не добрался до дома: герой из Москвы погиб в Белгородской области при страшном ударе

В приграничном селе Дорогощь Грайворонского округа Белгородской области произошла трагедия: местный житель Москвы, доставивший грузы для поддержки нуждающихся, стал жертвой атаки беспилотника украинских сил. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Инцидент случился 13 октября, но данные о погибшем удалось подтвердить лишь на днях.
По словам губернатора, мужчина приехал из столицы, чтобы помочь людям в зоне конфликта, но не смог уйти от опасности. Гладков передал глубокие соболезнования семье усопшего, подчеркнув, как такие случаи подчеркивают риски для всех, кто стремится к добру в сложных условиях.
