Не добрался до дома: герой из Москвы погиб в Белгородской области при страшном ударе

В приграничном селе Дорогощь Грайворонского округа Белгородской области произошла трагедия: местный житель Москвы, доставивший грузы для поддержки нуждающихся, стал жертвой атаки беспилотника украинских сил. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Инцидент случился 13 октября, но данные о погибшем удалось подтвердить лишь на днях.

По словам губернатора, мужчина приехал из столицы, чтобы помочь людям в зоне конфликта, но не смог уйти от опасности. Гладков передал глубокие соболезнования семье усопшего, подчеркнув, как такие случаи подчеркивают риски для всех, кто стремится к добру в сложных условиях.