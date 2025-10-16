Трамп наносит удар в спину Украине: ракеты Tomahawk нужны Америке

Американский лидер Дональд Трамп поделился мыслями о перспективах передачи Киеву дальнобойных крылатых ракет Tomahawk.

Фото: commons.wikimedia.org by U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 1st Class Carmichael Yepez, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ US Navy 100623-N-0775Y-028 The guided-missile destroyer USS Sterett (DDG 104) successfully launches its second Tomahawk missile

По его словам, Вашингтон не готов тратить такие боеприпасы, поскольку они критически важны для собственной обороны страны, даже с учетом солидных резервов.

В беседе с прессой в Белом доме Трамп уточнил, что недавно затрагивал эту тему в разговоре с Владимиром Путиным. Такой подход подчеркивает осторожность в распределении ресурсов на фоне глобальных вызовов.