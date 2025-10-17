Секретный маршрут Путина в Будапешт: три варианта, один из которых — вызов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Путин и Трамп прилетят в Будапешт на саммит по украинскому кризису, о чём договорились по телефону. Орбан заявил о подготовке встречи и гарантиях безопасности, в том числе от ордера МУС.

Борт №1 Путина Ил-96-300ПУ с эскортом Су-30 и F-22
Фото: ChatCGT: Борт №1 Путина Ил-96-300ПУ с эскортом Су-30 и F-22 by ChatGPT 5.0 is licensed under Свободно распространяемое изображение
Борт №1 Путина Ил-96-300ПУ с эскортом Су-30 и F-22

Выбор Венгрии стал унижением для ЕС, пишет Telegraph. Европа отстранена от переговоров по Украине. СМИ обеспокоены, что "подвергнутая остракизму Венгрия оказалась в центре внимания Трампа".

Впрочем куда больше всех интересует, "как Путин полетит до Венгрии", каким будет маршрут до Будапешта и как борт №1 избежит рисков перехвата, атаки ПВО или украинско-британских дронов, ПЗРК, ракет.

Ил-96-300ПУ, используемый для перевозки президента России, — высокозащищённая платформа с эшелонированной системой обороны:

  • датчики MAWS,
  • инфракрасные помехи (DIRCM),
  • отстрел тепловых ловушек,
  • РЭБ,
  • усиленное бронирование
  • и полное резервирование критических систем.

Рядом — "Порубщик" Ил-22ПП, ретрансляторы Tu-214SR и эскорт истребителей.

Рассматриваются три основных маршрута.

  1. Наиболее безопасным эксперты называют южный коридор: Москва — Сочи — Чёрное море вдоль Турции — Стамбул — Болгария/Греция (в обход чувствительных зон) — Сербия — Будапешт. Этот маршрут минимизирует пролёты над враждебными территориями: Турция и Сербия представлены как ключевые гаранты пропуска, Венгрия — как принимающая сторона, обеспечивающая неприкосновенность.
  2. Северный вариант — через Белоруссию и Польшу — это практически вызов: плотная сеть натовских ПВО, высокий политический градус Варшавы, близость к Украине. Да, Белоруссия закроет стартовый участок, но дальше — риск, сравнимый с пролётом через грозовой фронт.
  3. Третий расширенный южный маршрут идёт через Каспий и Азербайджан к Турции; он длиннее, но выводит маршрут из-под прямого контроля НАТО и может служить страховкой.

Механизм защиты включает поэтапную передачу эскорта: ВКС РФ до нейтральных вод, далее — ВВС Турции, затем — сербское и венгерское сопровождение. Обсуждается и возможность "боевого зонтика" от Трампа — эскорта ВВС США, как с F-22 на Аляске.

Прямая атака по борту №1 маловероятна — опознанный удар или принуждение к посадке самолёта с главой ядерной державы на борту автоматически трактуется как акт агрессии и casus belli. То есть повод для войны, после быстрой эскалации — ядерной.

Основная угроза — "серые сценарии": операции прокси, атаки "неопознанных" БПЛА, провокации, террористы и "биодроны". В "игре" и Британия — по данным ФСБ и СВР, она причастна к диверсиям в РФ и имеет планы уничтожения неугодных лидеров.

Так что ждём красивые эскорты и ложные следы и вбросы о вылетах и маршрутах, резервные самолёты и "маскировку" в трекерах типа FlightRadar24 и т. д.

Причём для обеих сторон — как отмечают в соцсетях, немало желающих "рассчитаться" и с Трампом, внутри и вне США.

Уточнения

"Борт №1" обобщающее название воздушных судов, перевозящих президентов России. Основным президентским самолётом является четырёхдвигательный широкофюзеляжный дальнемагистральный Ил-96-300ПУ — колоссально модифицированный вариант пассажирского Ил-96, боевой «пункт управления».

Ка́зус бе́лли (лат. casus belli — «случай (для) войны») — юридический термин событие, заявление, действие, и т.д. - формальный повод для объявления войны. 

