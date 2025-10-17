Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спина стареет быстрее, чем вы думаете: эти повседневные привычки разрушают ваш позвоночник
Урожай тает без следа: почему морковь высыхает даже в идеально чистом погребе
Экстренная операция Барановской: что произошло с телеведущей во время съёмок на Ямале
Руль довели — насос не выдержал: привычка, которая убивает гидроусилитель
Секретный рейтинг Disney: какие мультфильмы пересматривают поколениями
Иммунитет сдал позиции: почему вы болеете чаще, чем должны
Фиолетовые горизонты: когда и где цветет лаванда, самые красивые поля Крыма, Кубани и Прованса
Самурай в шкуре плюшевой собаки: за что люди до сих пор боятся и обожают сиба-ину
Пастель против хандры: как этой осенью носить нежные оттенки и выглядеть дорого

Дважды в одно место: надреп назвала причину больших потерь ВСУ

0:46
Силовые структуры » Военные новости

Народный депутат Анна Скороход подчеркнула, что тренировочные зоны Вооруженных сил Украины после каждого инцидента с обстрелом восстанавливают прямо на прежнем месте, не перенося их в другие районы.

Рабочая поездка Президента Украины
Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org
Рабочая поездка Президента Украины

Такой подход неизбежно провоцирует свежие атаки, делая цели уязвимыми для повторного нацеливания. Скороход заявила, что в последние месяцы ситуация на фронте "вызывает все больше вопросов о тактике и последствиях".

В особенности она отметила события в Черниговской области. Тамошний полигон уже не раз оказывался под плотным огнем, и, по оценке Скороход, это привело к немыслимым жертвам среди личного состава — число погибших просто поражает воображение.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Молчаливая хранительница холода: как одна рыба удерживает Арктику от гибели
Домашние животные
Молчаливая хранительница холода: как одна рыба удерживает Арктику от гибели
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Садоводство, цветоводство
Не яд, а чудо: природный способ защитить дом, огород и посадки от нашествия мышей и других вредителей
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Домашние животные
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Популярное
Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом

Томат со вкусом ягод и цветом черники стал новым любимцем российских садоводов. Что делает "Черничный щербет" особенным и стоит ли искать его семена?

Новый король грядки: сладкий, как ягода, и мясистый, как стейк — помидор поражает своим вкусом
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Остров трещит по швам: Сахалин сжимается под давлением Земли — процесс невозможно остановить
Американская ярость против русской выносливости: чем гризли не похож на бурого и кто из них опаснее
Тихоокеанский великан без костей: существо, которое чувствует вкус кожей и запоминает человека навсегда
Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше Сергей Милешкин Ратификация соглашения с Венесуэлой: Кремль готовит сюрприз для США Любовь Степушова Запретить нельзя разрешить: где поставить запятую, чтобы детям стало легче Игорь Буккер
Мульча, которая убивает: чем нельзя укрывать грядки под зиму, чтобы не сгноить урожай
Зомби на орбите: мёртвый спутник ожил и шлёт пугающий сигнал каждые 4 секунды
Трамп и Путин сделали неожиданное заявление: экономика, встречи и мир на Украине
Трамп и Путин сделали неожиданное заявление: экономика, встречи и мир на Украине
Последние материалы
Спина стареет быстрее, чем вы думаете: эти повседневные привычки разрушают ваш позвоночник
Урожай тает без следа: почему морковь высыхает даже в идеально чистом погребе
Экстренная операция Барановской: что произошло с телеведущей во время съёмок на Ямале
Руль довели — насос не выдержал: привычка, которая убивает гидроусилитель
Секретный рейтинг Disney: какие мультфильмы пересматривают поколениями
Иммунитет сдал позиции: почему вы болеете чаще, чем должны
Фиолетовые горизонты: когда и где цветет лаванда, самые красивые поля Крыма, Кубани и Прованса
Самурай в шкуре плюшевой собаки: за что люди до сих пор боятся и обожают сиба-ину
Пастель против хандры: как этой осенью носить нежные оттенки и выглядеть дорого
Электромеханические тормоза: как работают и чем лучше
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.