Народный депутат Анна Скороход подчеркнула, что тренировочные зоны Вооруженных сил Украины после каждого инцидента с обстрелом восстанавливают прямо на прежнем месте, не перенося их в другие районы.
Такой подход неизбежно провоцирует свежие атаки, делая цели уязвимыми для повторного нацеливания. Скороход заявила, что в последние месяцы ситуация на фронте "вызывает все больше вопросов о тактике и последствиях".
В особенности она отметила события в Черниговской области. Тамошний полигон уже не раз оказывался под плотным огнем, и, по оценке Скороход, это привело к немыслимым жертвам среди личного состава — число погибших просто поражает воображение.
