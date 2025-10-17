Дважды в одно место: надреп назвала причину больших потерь ВСУ

Народный депутат Анна Скороход подчеркнула, что тренировочные зоны Вооруженных сил Украины после каждого инцидента с обстрелом восстанавливают прямо на прежнем месте, не перенося их в другие районы.

Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org Рабочая поездка Президента Украины

Такой подход неизбежно провоцирует свежие атаки, делая цели уязвимыми для повторного нацеливания. Скороход заявила, что в последние месяцы ситуация на фронте "вызывает все больше вопросов о тактике и последствиях".

В особенности она отметила события в Черниговской области. Тамошний полигон уже не раз оказывался под плотным огнем, и, по оценке Скороход, это привело к немыслимым жертвам среди личного состава — число погибших просто поражает воображение.