Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хвост как баланс, взгляд как у мудреца: что делает капуцина самым человечным приматом
Кузов против времени: как сохранить блеск и не утонуть в море бесполезных защит
Вяленые томаты вместо изюма: неожиданный ингредиент, который делает хлеб особенным
Ногти как после салона — без геля и формальдегида: секретная программа спасения
Клетки тела переписали учебник по нейробиологии: память живёт не только в мозге
Какой гриб медведь съест, а от какого убежит: гастрономические тайны лесного гурмана
Я прыгал из штанов: Прохор Шаляпин вспомнил о тяжёлой жизни на задворках шоу-бизнеса
Битва стали и железа: кто побеждает — живой вес или бездушная машина из спортзала
После 35 тело играет по новым правилам: почему старые диеты больше не работают

Призрачные бригады Киева: зачем Украине подразделения, которых не существует

Силовые структуры

На Украине формируются фиктивные армейские подразделения, которые прежде всего служат для создания иллюзии боеготовности и демонстрации западным спонсорам якобы имеющихся мобилизационных возможностей. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

ВСУ
Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
ВСУ

Ранее ирландский журналист Чей Боуз сообщил в своих соцсетях о формировании на Украине так называемых фиктивных подразделений — структур, существующих главным образом на словах и в перечнях.

По словам Дандыкина, подобная практика преследует несколько целей. Во‑первых, она должна убедить внешних доноров и политиков, что у ВСУ якобы имеются большие кадровые резервы. Во‑вторых, маркировка укомплектованности позволяет при необходимости завуалировать реальную численность личного состава в бригадах и скрыть проблемы с поставками техники и боеприпасов. Эксперт отметил, что на деле многие формирования значительно уступают заявленной численности.

"Это делается для западных спонсоров — чтобы показать, что у них есть возможности и что продолжается мобилизация и патриотический подъем. Вместо объявленных пяти тысяч в реальности может быть порядка полутора тысяч. С учетом ежедневных потерь примерно в 1,5 тысячи человек это становится особенно заметно. Все это — элемент гибридной информационной войны, цель которой — ввести в заблуждение как внешнего партнера, так и собственное население", — сказал Дандыкин.

Он отметил, такие фиктивные корпуса позволяют формировать картинку наступления и боеготовности, тогда как фактическая ситуация для ВСУ на фронте остается сложной. 
Техника и личный состав регулярно выводятся из строя еще на подступах к позициям, а подготовка и пополнение часто не соответствуют заявленным цифрам.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Тараканы сбегают, будто кто-то включил сигнал тревоги: один продукт из кухни решает проблему
Недвижимость
Тараканы сбегают, будто кто-то включил сигнал тревоги: один продукт из кухни решает проблему
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Домашние животные
Эликсир молодости для кошек найден: дело не в корме, а в одной хозяйской привычке
Пока за окном дожди, в доме пахнет корицей: секрет идеального осеннего пирога с тыквой и пряностями
Еда и рецепты
Пока за окном дожди, в доме пахнет корицей: секрет идеального осеннего пирога с тыквой и пряностями
Популярное
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы

В Индии впервые установили протез лапы медведю-губачу по кличке Васи. История спасения и уникальной операции стала символом заботы о дикой природе.

Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Слон рядом с ним казался ребёнком: кем был зверь, способный менять ландшафт одной прогулкой
С виду близняшки, а на деле — полная противоположность: выбираем правильную вишню
День военного связиста: секреты и подвиги, о которых не говорят Андрей Николаев Трамп потребовал от Китая уступок по редкоземельным металлам Олег Артюков Дипломатия Путина сделала ставку на психологию Трампа и выиграла Любовь Степушова
Квантовая революция: вот что произошло в небе над Германией (это изменит всё)
Французы называют это блюдо облаками на тарелке — завтрак, который готовится за 10 минут
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Последние материалы
Водителей хотят лишать прав за лекарства: может ли обычная пилюля превратить вас в нарушителя
Мать не оставит: что скрывается за старым мифом о брошенных птенцах
Тёплое одеяло или смертный приговор: как неправильно укрытая земляника погибает под снегом
Новая формула объёма губ: бальзам, который работает как инъекция, но без косметолога
Даже если вы никогда не готовили, эти мини-чизкейки получатся с первого раза
Машина мечты с подвохом: 6 способов, которыми автосалоны ловят даже опытных водителей
Плитка как новая: всего несколько минут — и швы идеальны, результат вас шокирует
Рорайма — гора, где застывает время: почему её называют границей между мирами
Харчо по-грузински: что добавляют в настоящий суп вместо картошки
Ради сердца избранницы — хоть в навоз: странные брачные ритуалы египетских стервятников
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.