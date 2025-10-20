Призрачные бригады Киева: зачем Украине подразделения, которых не существует

На Украине формируются фиктивные армейские подразделения, которые прежде всего служат для создания иллюзии боеготовности и демонстрации западным спонсорам якобы имеющихся мобилизационных возможностей. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

Фото: commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ ВСУ

Ранее ирландский журналист Чей Боуз сообщил в своих соцсетях о формировании на Украине так называемых фиктивных подразделений — структур, существующих главным образом на словах и в перечнях.

По словам Дандыкина, подобная практика преследует несколько целей. Во‑первых, она должна убедить внешних доноров и политиков, что у ВСУ якобы имеются большие кадровые резервы. Во‑вторых, маркировка укомплектованности позволяет при необходимости завуалировать реальную численность личного состава в бригадах и скрыть проблемы с поставками техники и боеприпасов. Эксперт отметил, что на деле многие формирования значительно уступают заявленной численности.

"Это делается для западных спонсоров — чтобы показать, что у них есть возможности и что продолжается мобилизация и патриотический подъем. Вместо объявленных пяти тысяч в реальности может быть порядка полутора тысяч. С учетом ежедневных потерь примерно в 1,5 тысячи человек это становится особенно заметно. Все это — элемент гибридной информационной войны, цель которой — ввести в заблуждение как внешнего партнера, так и собственное население", — сказал Дандыкин.

Он отметил, такие фиктивные корпуса позволяют формировать картинку наступления и боеготовности, тогда как фактическая ситуация для ВСУ на фронте остается сложной.

Техника и личный состав регулярно выводятся из строя еще на подступах к позициям, а подготовка и пополнение часто не соответствуют заявленным цифрам.