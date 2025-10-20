В Иркутске прошёл Отчётный круг одноименного казачьего войска

Работа Отчётного круга Иркутского казачьего войска началась с молебна и возложения цветов к мемориалу Вечного огня. Благословение на предстоящую работу казачьего круга дал настоятель Александро-Невского храма, войсковой священник протоиерей Марк Косолапов.

Фото: Фото пресс-службы Всероссийского казачьего общества Отчетный круг Иркутского казачьего войска

Казаки заслушали приветствия от федеральных и окружных властей

В адрес участников круга прозвучали приветственные слова от федеральных и региональных представителей власти. Приветственный адрес от помощника президента РФ, председателя совета при президенте по делам казачества Дмитрия Миронова зачитал начальник департамента по обеспечению деятельности совета Валерий Медведев.

Заместитель полпреда президента в Сибирском федеральном округе Фёдор Дедус поблагодарил казаков за службу. Он особо отметил, что представители Иркутского казачьего войска активно участвуют в жизни страны: несут государственную службу, помогают на фронте, занимаются патриотическим воспитанием молодёжи, сохраняют духовные и традиционные ценности.

Служить своей стране можно по-разному

По словам Фёдора Дедуса, за прошедший год в войске был усовершенствован механизм участия казаков в госслужбе, увеличилось число тех, кто выполняет задачи в зоне специальной военной операции. Создана единая казачья народная дружина, а также восемь новых первичных казачьих обществ.

Всероссийский атаман: "В единстве — наша сила"

Атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов выразил признательность казакам Иркутского войска за их вклад в укрепление государственной стабильности. Он подчеркнул значимость единства и солидарности казачьего сообщества в поддержке бойцов на передовой и развитии казачества в мирное время.

— Сегодня российское казачество обладает высоким авторитетом, в первую очередь благодаря тем, кто защищает страну на фронте и тем, кто обеспечивает порядок здесь, в регионах. Нам важно сохранить это единство и работать вместе на благо будущего России, — отметил всероссийский атаман.

Первый год в должности: о чём отчитался войсковой атаман

Центральной темой круга стал отчёт о первом годе своей деятельности на новом посту войскового атамана Дмитрия Смоликова. Он доложил о росте численности войска, решении внутренних вопросов, повышении дисциплины и особом внимании к работе с молодёжью и воспитании её в духе патриотизма.

Награждения отличившихся казаков

В конце круга прошло торжественное награждение отличившихся казаков. За вклад в развитие казачества и активное участие в общественных делах представители Иркутского казачьего войска были удостоены благодарственных писем и медалей Всероссийского казачьего общества "Казачья Доблесть".