Ядерный тупик: Германия слила проект века с США

Немецкое оборонное ведомство не намерено приобретать дополнительные истребители F-35, как сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя министерства.

Фото: https://www.lanl.gov/ by Los Alamos National Laboratory, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ B-61

Ранее журнал Spiegel, опираясь на внутренние материалы минобороны, писал о планах ведомства купить еще 15 американских самолетов F-35 для задач ядерного сдерживания.

В заявлении подчеркивается, что на данный момент вариант дальнейших закупок таких машин не обсуждается.

В 2022 году министерство уже оформило заказ на 35 единиц этой модели из США, с поставкой первых экземпляров в 2027 году. Предполагается, что они придут на смену устаревшим Tornado, которые отвечают за ядерное сдерживание и транспортировку американских ядерных зарядов, хранящихся в Германии.

В июле издание Politico, ссылаясь на инсайдеров, также упоминало о намерениях Берлина приобрести дополнительные 15 F-35. Газета отметила, что переговоры между ФРГ и Вашингтоном по этому поводу велись без огласки. Представитель минобороны в правительстве Кеннет Хармс воздержался от замечаний по этим сведениям.