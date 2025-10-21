Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Марго Овсянникова выделила Юру Борисова: что покорило певицу в актёре на премьере в Москве
Аврора Киба вывела из себя подписчиков: зачем она назвала Лепса костью в скандальном посте
Цвет знает ваш размер лучше вас: стилистический трюк, меняющий пропорции за секунду
Конфликт Бони и невесты Лепса перешёл в суд: что заявила Аврора Киба в ответ на иск
5 золотых правил вечернего питания: что есть, чтобы спать, как младенец
Приподнял горшок — спас растение: осенний трюк, защищающий корни от гниения
Недооценённый овощ: как готовить тыкву, чтобы было и вкусно, и полезно
Перед тем как тянуть — включите голову: простое правило, которое спасает коробку
Паника на четырёх лапах: как помочь собаке справиться с шумом, разлукой и переменами

Цена предательства Запада: крах украинского сопротивления неизбежен

2:48
Силовые структуры » Военные новости

Ростислав Ищенко описывает резкое ускорение продвижения российских сил на украинском направлении, отмечая одновременное расширение зон активных действий.

Солдат ВСУ
Фото: Сайт министерства обороны США by SPC Joshua Leonard, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Солдат ВСУ

По его словам, войска начали тестировать укрепления в районе Херсона, а для полного возобновления карты боев первых этапов специальной операции осталось лишь активизировать стычки в Черниговской и северной части Киевской областей. Об этом он заявил в свежей публикации для журнала "Военное дело". 

Эксперт заключает, что оборона Киева уже балансирует на пределе, поскольку сразу несколько ключевых соединений украинской армии — в Покровске, Константиновке, на севере и в Купянске — переживают полный провал.

Если давление распространится по всему фронту от Чернигова до Херсона, то украинские части смогут лишь цепляться за отдельные точки сопротивления. Однако такие изолированные очаги легко окружить, что приведет к их скорой капитуляции, уверен автор.

Ищенко подчеркивает стратегический просчет руководства в Киеве: оно поставило на конфронтацию с куда более мощным противником, полагая, что победу принесут партнеры с Запада, а Украина просто получит долю в выигрыше.

Лидеры видели свою задачу лишь в разжигании открытого противостояния, которое якобы завершит Брюссель или Вашингтон, щедро поделившись плодами. Никаких альтернативных сценариев в планах киевских властей не предусматривалось.

Как отмечает аналитик, в украинской столице даже не задумывались о сценарии, где Запад откажется покрывать убытки от столкновения с Россией, не пригласит в круг дележа "трофеев" или, упаси боже, Москва окажется сильнее и потребует официального закрепления триумфа.

Теперь спасение кажется возможным лишь через невероятное стечение обстоятельств — полное принятие условий Москвы, на что элита в Киеве ни за что не пойдет.

Продолжение отказа от диалога со стороны Украины, по мнению Ищенко, подрывает попытки европейских и американских фигур найти компромисс, чтобы сохранить хотя бы фрагмент прозападной территории. Но как только линия обороны даст трещину, любые разговоры потеряют смысл. В итоге, когда структура власти в Киеве окончательно развалится, восстанавливать хаос и финансировать перезагрузку придется тем, кто сдался, — самой Украине и тем членам Евросоюза, что не успеют отмежеваться вовремя.

Автор прогнозирует, что цена окажется высокой: кто-то расстанется с деньгами и активами, а те, у кого казна иссякнет, заложат земли и остатки построек. Это неизбежный итог для проигравших в такой авантюре.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Тараканы сбегают, будто кто-то включил сигнал тревоги: один продукт из кухни решает проблему
Недвижимость
Тараканы сбегают, будто кто-то включил сигнал тревоги: один продукт из кухни решает проблему
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Домашние животные
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Недвижимость
Плитка уходит в прошлое: вот что её окончательно заменит в ванных комнатах
Популярное
Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии

Во Флориде исследователи сделали неожиданное открытие, связанное с питонами. Оно может изменить представления о возможностях животных и границах эволюции.

Жертва исчезает без следа: природа создала хищника, способного переписать учебники биологии
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Тайный сигнал охотника: почему кошки начинают щебетать, когда видят добычу
Пёс сыт и в тепле, но медленно угасает: главная потребность собаки, о которой забывают
В Германии открыли самое большое месторождение лития в мире. Но от этого вряд ли будет польза
Научный эксперимент разрушил веру в силу наказания: почему строгие законы не возвращают справедливость Игорь Буккер Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления Любовь Степушова Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Квартира без солнца — не приговор: какие цветы будут пышно расти даже в самом тёмном углу
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Последние материалы
Паника на четырёх лапах: как помочь собаке справиться с шумом, разлукой и переменами
Теракт на Рязанском проспекте — суд решит судьбу украинских диверсантов
Планета, которая не отпускает прошлое: лёд превратился в хранилище мёртвой, но не забытой жизни
Цена предательства Запада: крах украинского сопротивления неизбежен
День рождения с фокусами и теплом: как Светлана Зейналова отметила 17-летие дочери
Россияне штурмуют Европу: на Новый год билеты раскупают, будто это последний праздник
Небесный гость: нечто пролетело сквозь самолет на высоте 11 километров
Бензин становится роскошью: новые рекорды цен в Тюмени
Фитнес, который не про рекорды: как движение возвращает уверенность и спокойствие
Этот десерт покоряет с первой крошки: шоколадное тесто и нежный чизкейк внутри
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.