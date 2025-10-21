Цена предательства Запада: крах украинского сопротивления неизбежен

Ростислав Ищенко описывает резкое ускорение продвижения российских сил на украинском направлении, отмечая одновременное расширение зон активных действий.

По его словам, войска начали тестировать укрепления в районе Херсона, а для полного возобновления карты боев первых этапов специальной операции осталось лишь активизировать стычки в Черниговской и северной части Киевской областей. Об этом он заявил в свежей публикации для журнала "Военное дело".

Эксперт заключает, что оборона Киева уже балансирует на пределе, поскольку сразу несколько ключевых соединений украинской армии — в Покровске, Константиновке, на севере и в Купянске — переживают полный провал.

Если давление распространится по всему фронту от Чернигова до Херсона, то украинские части смогут лишь цепляться за отдельные точки сопротивления. Однако такие изолированные очаги легко окружить, что приведет к их скорой капитуляции, уверен автор.

Ищенко подчеркивает стратегический просчет руководства в Киеве: оно поставило на конфронтацию с куда более мощным противником, полагая, что победу принесут партнеры с Запада, а Украина просто получит долю в выигрыше.

Лидеры видели свою задачу лишь в разжигании открытого противостояния, которое якобы завершит Брюссель или Вашингтон, щедро поделившись плодами. Никаких альтернативных сценариев в планах киевских властей не предусматривалось.

Как отмечает аналитик, в украинской столице даже не задумывались о сценарии, где Запад откажется покрывать убытки от столкновения с Россией, не пригласит в круг дележа "трофеев" или, упаси боже, Москва окажется сильнее и потребует официального закрепления триумфа.

Теперь спасение кажется возможным лишь через невероятное стечение обстоятельств — полное принятие условий Москвы, на что элита в Киеве ни за что не пойдет.

Продолжение отказа от диалога со стороны Украины, по мнению Ищенко, подрывает попытки европейских и американских фигур найти компромисс, чтобы сохранить хотя бы фрагмент прозападной территории. Но как только линия обороны даст трещину, любые разговоры потеряют смысл. В итоге, когда структура власти в Киеве окончательно развалится, восстанавливать хаос и финансировать перезагрузку придется тем, кто сдался, — самой Украине и тем членам Евросоюза, что не успеют отмежеваться вовремя.

Автор прогнозирует, что цена окажется высокой: кто-то расстанется с деньгами и активами, а те, у кого казна иссякнет, заложат земли и остатки построек. Это неизбежный итог для проигравших в такой авантюре.