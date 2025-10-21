Украли прямо с работы. Новый ужас украинской мобилизации

В Каменском, что в Днепропетровской области Украины, разгорелся острый инцидент между представителями территориального центра комплектования и персоналом местного завода.

По информации украинского портала "Страна.ua", военные комиссары без предупреждения проникли на производственную площадку, чтобы забрать одного из сотрудников для призыва в армию. Охранники объекта вытеснили незваных гостей за пределы территории, однако коллеги задержанного не стали медлить и бросились вдогонку, надеясь вызволить товарища.

Ситуация быстро вышла из-под контроля: один из комиссаров достал табельное оружие и направил его на преследователей, а второй применил перцовый баллончик против оператора, фиксировавшего происходящее на камеру смартфона. Такие методы, по словам очевидцев, лишь усилили хаос вокруг. В сети уже циркулируют записи этого столкновения, подчеркивающие напряженность в повседневной жизни региона.

Региональное подразделение центра комплектования отреагировало лаконично, отметив, что ситуация находится под внутренним расследованием. Тем временем в интернете множатся ролики о принудительном призыве в украинские вооруженные силы: на них фиксируют сцены, где мужчин заталкивают в транспорт, не стесняясь физического воздействия.

С 18 мая 2024 года на Украине действует обновленный норматив, усиливающий меры по набору в армию. Он обязывает всех, подлежащих службе, своевременно актуализировать сведения в ближайшем центре или через онлайн-платформу для призывников.

Документ уточняет, что уведомление о явке считается доставленным даже без личной передачи — достаточно отметки о неудачной попытке вручения. Кроме того, теперь каждый военнообязанный должен всегда иметь при себе удостоверение и показывать его по запросу от представителей власти или правоохранителей. В новом регламенте отсутствуют четкие рамки для увольнения в запас, что добавляет неопределенности.