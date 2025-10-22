Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Восьмой разговор не прошёл зря: Путин и Трамп запустили таймер встречи
Забытое величие: Парфенон предстал во всей красе спустя 20 лет, а что скрывалось
Секретное письмо Никсона 1987 года: он угадал триумф Трампа
Дети-сироты получат долгожданную поддержку: Миронов раскрыл суммы
Рождённые под одним числом — связаны одной душой: какую собаку притягивает ваш день рождения
Москва просыпается: Россия сделает то, чего не смогли другие в Йемене
Шатдаун по-Трамповски: президент США возьмёт реванш над оппонентами
Сейсмический ад продолжается: на Камчатке зарегистрированы новые афтершоки
Трамп раскрыл, что ждёт его деньги от минюста: правда взорвёт Америку

Операция Второй шанс: в России спасают животных из Курской области

Силовые структуры » Военные новости

Семья из столицы удочерила четвероногую участницу боевых событий в Курской области, пострадавшую от обстрелов.

Хаски в приюте за решеткой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Хаски в приюте за решеткой

Об этом поведала РИА Новости Екатерина Жильникова, возглавляющая местный центр для бездомных "Право жить".

Организация активно занимается спасением пострадавших питомцев из зон напряженности: они организуют переезд в крупные города вроде Москвы или Питера, а иногда возвращают четверолапых к прежним владельцам. Волонтеры уже вывели из опасности сотни псов из пограничных селений, обеспечив им транспорт и новые семьи.

Жильникова привела примеры: одну дворняжку с тяжелой травмой лапы доставили бойцы, и после лечения в московской клинике она обрела уют в городской квартире. Другие четвероногие разъехались по стране — в Тверскую область, на северную столицу или в Калугу.

Прошлым летом под опекой оказалось 340 собак. Когда обстановка обострилась, удалось переместить 170 из них в безопасные места, а 120 быстро пристроили в августе и сентябре. Остальные пока на временном содержании в мегаполисах.

В центре не только псы — там лечат и мурлык. Одна кошечка по имени Сима пережила серьезное повреждение органа зрения: после трех месяцев терапии ей пересадили ткань от донора, и теперь она поправляется.

Военнослужащие тоже вносят вклад в дело. Ранее руководительница рассказала, как один боец вытащил пса из обвалившегося жилья в Ольговке и доставил в учреждение для курса процедур. Другой защитник эвакуировал несколько зверей из опасной зоны — они сейчас под присмотром.

Особенно волнующе проходят воссоединения: животные сразу узнают близких и взрываются радостью после разлуки. Бывают случаи, когда люди месяцами ищут своих любимцев, приезжают и наконец обнимают — слезы льются рекой. Такие моменты, по словам Жильниковы, оставляют неизгладимое впечатление.

В это время украинские силы продолжают наносить удары по приграничным территориям. С августа прошлого года в Курской области действует особый режим, а ситуацию признали чрезвычайной на федеральном уровне. Двадцать шестого апреля глава Генштаба Валерий Герасимов отчитался перед Владимиром Путиным о завершении зачистки региона от противника.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Недвижимость
Эпоха стерильных квартир закончится в 2026: почему все массово избавляются от минимализма
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Домашние животные
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Краны снова засверкают: трюк сантехников, который побеждает известковый налёт без усилий
Недвижимость
Краны снова засверкают: трюк сантехников, который побеждает известковый налёт без усилий
Популярное
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции

Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.

Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Джиган обеспокоен Оксаной Самойловой: публикация из Израиля заставила всех задуматься
Научный эксперимент разрушил веру в силу наказания: почему строгие законы не возвращают справедливость Игорь Буккер Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления Любовь Степушова Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин
Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Последние материалы
Эта простая асана возвращает чувство безопасности — вот как ее правильно делать
На этикетке — натурально, а внутри — сахар и масла: четыре главных обмана супермаркета
Война началась — противник размером с рисинку: вот какое оружие действует против мошек
Ипотечный долг россиян вырос: Центробанк раскрыл новые данные
Эпоха иномарок закончилась: на дорогах России правят новые имена — и не те, что вы думаете
Подготовьтесь заранее: советы, которые весной спасут вашу малину от неурожая
Генетический код долголетия: люди с высоким IQ живут дольше
Перечень лекарств под ударом: в Госдуме предлагают лишать прав за следы в крови
Бьюти-туризм: как россияне превратили уход за собой в увлекательное путешествие
Он весит больше человека и живёт на дне: в Азии нашли речного хищника, которого искали 20 лет
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.