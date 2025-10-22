Операция Второй шанс: в России спасают животных из Курской области

Семья из столицы удочерила четвероногую участницу боевых событий в Курской области, пострадавшую от обстрелов.

Об этом поведала РИА Новости Екатерина Жильникова, возглавляющая местный центр для бездомных "Право жить".

Организация активно занимается спасением пострадавших питомцев из зон напряженности: они организуют переезд в крупные города вроде Москвы или Питера, а иногда возвращают четверолапых к прежним владельцам. Волонтеры уже вывели из опасности сотни псов из пограничных селений, обеспечив им транспорт и новые семьи.

Жильникова привела примеры: одну дворняжку с тяжелой травмой лапы доставили бойцы, и после лечения в московской клинике она обрела уют в городской квартире. Другие четвероногие разъехались по стране — в Тверскую область, на северную столицу или в Калугу.

Прошлым летом под опекой оказалось 340 собак. Когда обстановка обострилась, удалось переместить 170 из них в безопасные места, а 120 быстро пристроили в августе и сентябре. Остальные пока на временном содержании в мегаполисах.

В центре не только псы — там лечат и мурлык. Одна кошечка по имени Сима пережила серьезное повреждение органа зрения: после трех месяцев терапии ей пересадили ткань от донора, и теперь она поправляется.

Военнослужащие тоже вносят вклад в дело. Ранее руководительница рассказала, как один боец вытащил пса из обвалившегося жилья в Ольговке и доставил в учреждение для курса процедур. Другой защитник эвакуировал несколько зверей из опасной зоны — они сейчас под присмотром.

Особенно волнующе проходят воссоединения: животные сразу узнают близких и взрываются радостью после разлуки. Бывают случаи, когда люди месяцами ищут своих любимцев, приезжают и наконец обнимают — слезы льются рекой. Такие моменты, по словам Жильниковы, оставляют неизгладимое впечатление.

В это время украинские силы продолжают наносить удары по приграничным территориям. С августа прошлого года в Курской области действует особый режим, а ситуацию признали чрезвычайной на федеральном уровне. Двадцать шестого апреля глава Генштаба Валерий Герасимов отчитался перед Владимиром Путиным о завершении зачистки региона от противника.