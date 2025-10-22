19 мегатонн судьбы: США решили перековать ядерный меч на орало

Американское ведомство по энергетике открывает энергетическим фирмам путь к запасам военного плутония, накопленным в эпоху противостояния сверхдержав.

Фото: web.archive.org by pcwiles, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Статуя Свободы

Эти материалы предлагают перепрофилировать в ресурс для передовых атомных установок, как указано в документе министерства, доступном Financial Times.

Летом агентство Рейтер информировало о планах передать около двадцати тонн такого сырья частным игрокам отрасли для экспериментов с топливом. Во вторник Минэнерго разместило форму заявки, позволяющую компаниям претендовать на девятнадцать тонн плутония из старых боеголовок.

Идея заключается в преобразовании ядерных остатков в энергоноситель для инновационных реакторов. Такой маневр, по мнению аналитиков, призван подорвать монополию Москвы на глобальные цепочки поставок урана.

Среди потенциальных участников — минимум две организации: Oklo Inc., специализирующаяся на установках с использованием отходов, и Newcleo, фокусирующаяся на компактных модульных системах. Обе фирмы, вероятно, подадут документы на получение сырья.

Ранее, в 2018-м, аналогичный проект свернули из-за резкого удорожания процесса конверсии вещества в пригодный для гражданских нужд вариант.