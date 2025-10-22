Танковая засада: Россия уничтожила вражеский арсенал одним выстрелом

В напряженных боях на красноармейском фронте расчет тяжелой машины из группировки войск "Центр" нанес сокрушительный удар по укрепленному пункту оппонента, где прятались боеприпасы и личный состав.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов (Yevgeny Polovodov), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Солдат

Об этом в эксклюзивном материале для РИА Новости поведал офицер, возглавляющий танковое подразделение Южного военного округа, известный под позывным "Заря".

Он описал, как после тщательного анализа целей был выбран ключевой объект — место скопления вражеских ресурсов. По сигналу командира бронемашина маневрировала на рубеж атаки и со второго залпа полностью разнесла укрытие, не дав шанса на отступление.

Итог операции оказался впечатляющим: до полудюжины украинских бойцов были выведены из строя, а запасы снаряжения обратились в прах. Офицер выделил роль безупречной координации экипажа и оперативных данных от наблюдателей, что обеспечило максимальный эффект и ослабило позиции противника на этом направлении.