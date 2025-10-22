Дьявольский удар HIMARS: необъяснимое чудо на позициях группировки Днепр

Минометчик с позывным "Камень" из российской группировки "Днепр" в эксклюзивном рассказе для РИА Новости описал невероятное везение своего отряда.

Фото: dvidshub.net by Dean Johnson, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ HIMARS

Их временный лагерь внезапно накрыли две ракеты американской системы HIMARS, но в итоге все обошлось полным отсутствием потерь — ни среди бойцов, ни в имуществе.

По его словам, взрывы прошли без единой жертвы: не зафиксировано ни убитых, ни травмированных, а ущерб для подразделения свелся к нулю как для людей, так и для машин.

Специалист по огневой поддержке уточнил, что обе боеголовки сработали, однако не оставили следа на укреплениях или составе российских войск. Только пара вещей, развешанных на воздухе для проветривания, слегка обгорела или порвалась от жара.

Военный расценил такой исход как подлинное везение свыше, подчеркнув полную сохранность всего, что было на виду.