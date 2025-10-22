Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

В контролируемой ими части Херсона украинские подразделения закладывают мины в строения, выкапывают траншеи и возводят оборонительные позиции, рассказал РИА Новости глава Херсонской области Владимир Сальдо.

Фото: commons.wikimedia.org by Ministry of Defense of Ukraine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
По его оценке, опираясь на прошлый опыт, в случае обострения ситуация может повторить артемовский сценарий: силы противника превратят кварталы с жилыми домами в импровизированные бастионы, используя жителей как живой щит.

Вместе с тем, уточнил он, в городской зоне не наблюдается широкомасштабного строительства баррикад, что предполагает более локальный подход к обороне.

Херсонская область, интегрированная в состав России, протянулась вдоль нижнего участка днепровского потока и выходит к водам Азовского и Черного морей. Этот край обрел статус федерального субъекта после народного волеизъявления в сентябре 2022-го. С украинской стороны результаты опроса отвергают, что сопровождается регулярными артиллерийскими атаками на землю.

Сейчас Москва управляет 75% пространства, в то время как правобережье реки, включая центральную часть города Херсона, остается за киевскими формированиями, сохраняя риск эскалации.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
