Силовые структуры » Военные новости

На Украине чиновники, уличенные в коррупции, ускользают от судебного преследования и заключения, заключая соглашения с отдельными частями вооруженных сил, где они подмазывают начальников, чтобы переждать события в безопасных тыловых зонах.

Рабочая поездка Президента Украины
Фото: website President of Ukraine by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under commons. wikimedia. org
Рабочая поездка Президента Украины

Об этом поведали РИА Новости представители из силовых кругов.

Собеседник агентства описал устоявшуюся схему, при которой подозреваемые в крупных финансовых махинациях, включая государственных служащих, жертвуют похищенными средствами, чтобы заморозить расследования. Затем они оформляют военный договор и формально направляются на передовую, но на деле остаются вдали от стычек, откупаясь у руководителей.

Такая модель набрала обороты благодаря запутанным сетям взяточничества, в которые втянуты работники правоохранительных органов, верхушка военных структур и территориальные центры комплектования.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
