На Украине чиновники, уличенные в коррупции, ускользают от судебного преследования и заключения, заключая соглашения с отдельными частями вооруженных сил, где они подмазывают начальников, чтобы переждать события в безопасных тыловых зонах.
Об этом поведали РИА Новости представители из силовых кругов.
Собеседник агентства описал устоявшуюся схему, при которой подозреваемые в крупных финансовых махинациях, включая государственных служащих, жертвуют похищенными средствами, чтобы заморозить расследования. Затем они оформляют военный договор и формально направляются на передовую, но на деле остаются вдали от стычек, откупаясь у руководителей.
Такая модель набрала обороты благодаря запутанным сетям взяточничества, в которые втянуты работники правоохранительных органов, верхушка военных структур и территориальные центры комплектования.
