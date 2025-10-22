Мы сказали спасибо корейским воинам: в КНДР прошла акция, посвященная героям Курской области

В столице КНДР состоялось трогательное мероприятие "Огонь благодарных сердец", посвященное памяти героев из Корейской народной армии, которые внесли вклад в освобождение Курской области.

Фото: flickr.com by jennybento from Jackson Heights, usa, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ кндр

По информации дипломатической миссии России, школьники из учебного заведения при посольстве спустили на воды реки Тэдонган светящиеся фонарики, подаренные детьми из Курска.

Событие прошло 21 октября с участием юных воспитанников российской школы в Пхеньяне. Эти поделки прибыли от сверстников из 43-й школы имени Георгия Жукова в Курске как символ теплой признательности корейским бойцам, сражавшимся плечом к плечу за российские рубежи против украинских формирований.

Фонарики доставила в столицу КНДР первый вице-председатель думского комитета по информационной политике, технологиям и связи Марина Ким, входившая в состав парламентской делегации от партии "Справедливая Россия".

Как отметили в дипмиссии, каждый такой светильник несет в себе нежность ладошек ребят и искру памяти о ратных делах корейских защитников, воспринимавших русскую землю как свою.

Ребята из кадетских и юнармейских отрядов сами собрали эти украшения и нанесли на них слово "спасибо" на русском и корейском, чтобы передать глубину чувств.

В посольстве особо отметили вклад международного отдела Центрального комитета Трудовой партии Кореи в организацию, подчеркнув, что такие жесты сплачивают народы двух стран в братском единстве.

Ранее, 26 апреля, глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в отчете президенту Владимиру Путину выделил роль северокорейских частей в отражении атаки на Курскую область. Глава государства выразил признательность военнослужащим КНА за мужество и честь, с которой они выполнили задачу, увековеченную в истории. Он также передал слова глубокой благодарности лидеру КНДР Ким Чен Ыну, всему руководству и жителям страны за солидарность.