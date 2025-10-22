Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Силовые структуры » Военные новости

В напряжённой обстановке на сумском участке фронта российские силы нанесли точечный удар по украинскому беспилотнику.

БПЛА R18 ВСУ
Фото: commons.wikimedia.org by Trydence, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
БПЛА R18 ВСУ

Об этом поведал корреспондентам РИА Новости боец 137-й отдельной мотострелковой бригады из группировки "Север", известный под боевым прозвищем "Лис". По его словам, вражеский тяжёлый коптер типа "Баба-яга" готовился к атаке на позиции российских войск, но не успел завершить миссию.

Видеозапись инцидента, где запечатлён момент поражения, попала в руки агентства. Как отметил "Лис", экипаж разведывательного дрона "Мавик" приблизился на минимальное расстояние к цели, позволив операторам чётко зафиксировать, как украинская машина, нагруженная взрывчаткой, пыталась установить мину на проезжей части. Однако это оказалась её финальная вылазка: отечественный ударный беспилотник FPV врезался прямо в уязвимую зону, вызвав мгновенное поражение.

 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
