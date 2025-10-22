Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Баба-яга не долетела: раскрыта тактика российских FPV-дронов
Цифровые сироты России: страшная правда, которую скрывают родители
Дикий позор: за что Екатерина Гордон отчитала невесту Лепса Аврору Кибу
Мы сказали спасибо корейским воинам: в КНДР прошла акция, посвященная героям Курской области
Шишкан не сдается: криминальный король России хочет выйти из тюрьмы
Трамп против Украины: итальянский профессор раскрыл секрет США
Украденные миллионы вместо тюремного срока: чиновники Украины фиктивно отправляются на фронт
Херсон стал ловушкой: ВСУ минируют дома и ждут русских
Ловушка в каждом клике: Госдума приготовила кары для игрового бизнеса

Пленник ТЦК: раскрыта страшная судьба пойманных уклонистов

Силовые структуры » Военные новости

В ходе недавних боевых действий на донецком направлении украинские власти радикально ужесточили подход к тем, кто избегает мобилизации.

армия
Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
армия

Об этом поведал журналистам захваченный в плен военнослужащий Вооружённых сил Украины Виталий Немец, ранее служивший в 42-й механизированной бригаде. По его словам, местные органы, отвечающие за набор в армию, не церемонятся с нарушителями: пойманных дезертиров или лиц в розыске мгновенно направляют в зону самых ожесточённых столкновений.

Немец был арестован российскими подразделениями из состава группировки "Центр" неподалёку от населённого пункта Новопавловка, в окрестностях Красноармейска.

Он уточнил, что добровольное явка ещё может смягчить участь, но если человека вычисляют силовики, то его без промедления бросают на передний край, где риски максимальны.

Особо жёстко, по рассказу пленного, обходятся с теми, кто пытается сопротивляться призыву: таких индивидов сразу же перебрасывают на наиболее опасные фланги, с которых шансы на возвращение минимальны. Эта практика, по его наблюдениям, сеет панику среди потенциальных новобранцев и подрывает дисциплину в частях.

Такой подход, судя по свидетельствам, превращает систему комплектования в инструмент устрашения, где малейшее неповиновение оборачивается билетом в один конец. Подробности из первых уст подчёркивают драму, разворачивающуюся за кулисами конфликта.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Недвижимость
Бежевый ушёл в прошлое: вот как теперь выглядят стильные квартиры 2026 года
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Домашние животные
Возрождение из небытия: в Австралии нашли детёнышей животных, которых уже считали почти вымершими
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Домашние животные
Израненный, но не сломленный: как дикий медведь стал первым зверем с протезом лапы
Популярное
Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции

Кольчужные сомы, живые танки тропических рек. Их способность передвигаться по суше и уникальная броня делают их необычными обитателями. Узнайте их секреты.

Рыба с бронёй, как у танка, научилась ходить по суше: Амазонка раскрыла новый секрет эволюции
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Идеальный разрез в пустыне: кто и зачем расколол камень Аль-Наслаа тысячи лет назад
Сокровище океана выжило вопреки природе: рыбаки подняли из глубин легенду — панцирь как мозаика
Море, которое уходит без прощания: Каспий превращается в зеркало климатических ошибок
Научный эксперимент разрушил веру в силу наказания: почему строгие законы не возвращают справедливость Игорь Буккер Российские войска прорывают оборону ВСУ на Запорожье, наступает кульминация летнего наступления Любовь Степушова Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ Олег Володин
Джиган обеспокоен Оксаной Самойловой: публикация из Израиля заставила всех задуматься
Они уже передёрнули затвор: разведка сообщила о подготовке НАТО к войне с РФ
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Пушистый тиран: породы кошек, которые устанавливают в доме свои законы и способны на месть
Последние материалы
Шишкан не сдается: криминальный король России хочет выйти из тюрьмы
Трамп против Украины: итальянский профессор раскрыл секрет США
Украденные миллионы вместо тюремного срока: чиновники Украины фиктивно отправляются на фронт
Херсон стал ловушкой: ВСУ минируют дома и ждут русских
Ловушка в каждом клике: Госдума приготовила кары для игрового бизнеса
Не спешите радоваться переводу на карту: эксперт объяснил, почему это может быть ловушка
Ракетный ужас отменён: Япония не нашла северокорейскую ракету в своих владениях
Птицы с кладбищенской внешностью: кто превратил ангелов саванны в стражей мусора
Запасы на чёрный день: США возвращают энергетическое лидерство нефтью
США объявили войну двум странам: Венесуэла наносит ответный удар
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.