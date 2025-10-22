Пленник ТЦК: раскрыта страшная судьба пойманных уклонистов

В ходе недавних боевых действий на донецком направлении украинские власти радикально ужесточили подход к тем, кто избегает мобилизации.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ армия

Об этом поведал журналистам захваченный в плен военнослужащий Вооружённых сил Украины Виталий Немец, ранее служивший в 42-й механизированной бригаде. По его словам, местные органы, отвечающие за набор в армию, не церемонятся с нарушителями: пойманных дезертиров или лиц в розыске мгновенно направляют в зону самых ожесточённых столкновений.

Немец был арестован российскими подразделениями из состава группировки "Центр" неподалёку от населённого пункта Новопавловка, в окрестностях Красноармейска.

Он уточнил, что добровольное явка ещё может смягчить участь, но если человека вычисляют силовики, то его без промедления бросают на передний край, где риски максимальны.

Особо жёстко, по рассказу пленного, обходятся с теми, кто пытается сопротивляться призыву: таких индивидов сразу же перебрасывают на наиболее опасные фланги, с которых шансы на возвращение минимальны. Эта практика, по его наблюдениям, сеет панику среди потенциальных новобранцев и подрывает дисциплину в частях.

Такой подход, судя по свидетельствам, превращает систему комплектования в инструмент устрашения, где малейшее неповиновение оборачивается билетом в один конец. Подробности из первых уст подчёркивают драму, разворачивающуюся за кулисами конфликта.