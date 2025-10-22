Куб против радаров: Россия глушит разведку Украины в Харьковской области

В ходе специальной военной операции на харьковском направлении российские силы продемонстрировали эффективность инновационного вооружения.

Фото: мультимедиа.минобороны.рф by Евгений Половодов, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Военные ВС РФ

По информации Министерства обороны РФ, специалисты из 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 1-й гвардейской танковой армии, входящей в группировку "Запад", успешно поразили скрытные элементы инфраструктуры противника.

Барражирующий боеприпас под обозначением "Куб" был задействован для ликвидации замаскированной системы коммуникаций одного из украинских отрядов, а также для нейтрализации личного состава.

Инцидент произошёл в Харьковской области, где высокоточное устройство проявило себя как универсальный инструмент подавления угроз.

Как отметили в оборонном ведомстве, "Куб" способен длительно парить на высоте, сканируя окрестности в поисках целей, после чего стремительно сбрасывается в пикирующем режиме. Такая тактика идеально подходит для поражения не только моторизованной техники и артиллерии западного образца, но и пехотных скоплений, делая его незаменимым в динамике боевых действий.

Благодаря подобным манёврам штурмовые группы получают свободу манёвра: противник теряет координацию, что предотвращает контратаки на уязвимые участки. Это не только ослабляет оборонительные рубежи ВСУ, но и открывает пути для продвижения, минимизируя потери среди наступающих.