ПВО России в действии: уничтожено 224 беспилотника за сутки

Российские системы противовоздушной обороны продемонстрировали эффективность, перехватив несколько угроз со стороны украинских сил.

Фото: function.mil.ru by Ministry of Defence of the Russian Federation, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ ЗРК С-300

Об этом в среду рассказала пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе операций были уничтожены истребитель Су-27 из состава ВВС противника, четыре крылатые ракеты, три корректируемые бомбы, а также четыре снаряда от американских реактивных систем HIMARS. Кроме того, удалось сбить 224 беспилотника самолетного типа.