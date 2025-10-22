ПВО России в действии: уничтожено 224 беспилотника за сутки

Российские системы противовоздушной обороны продемонстрировали эффективность, перехватив несколько угроз со стороны украинских сил.
Об этом в среду рассказала пресс-служба Минобороны РФ.
В ходе операций были уничтожены истребитель Су-27 из состава ВВС противника, четыре крылатые ракеты, три корректируемые бомбы, а также четыре снаряда от американских реактивных систем HIMARS. Кроме того, удалось сбить 224 беспилотника самолетного типа.
